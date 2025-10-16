Исследователи обнаружили, что наиболее распространенной обработанной костью был человеческий череп.

Согласно новому исследованию, среди груды человеческих костей возрастом 5000 лет в Китае были обнаружены чаши из черепов и маски скелетов. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что скульптуры из черепов были найдены вперемешку с керамикой и останками животных, но предназначение этих жутких предметов до сих пор ускользает от экспертов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, эти кости относятся к культуре Лянчжу, которая включала в себя самый ранний город в Восточной Азии. Радиоуглеродный анализ показал, что коллекция костей относится к периоду между 3000 и 2500 годами до н.э. и относится к периоду неолита в Китае.

До этого было обнаружено несколько кладбищ Лянчжу, но ни на одном из них не было скульптурных костей. Археологи обнаружили более 50 отдельных человеческих костей в каналах и рвах на пяти участках, которые демонстрируют следы "обработки" - раскола, прокалывания, полировки или измельчения инструментами. Ведущий автор исследования Дзюнмей Савада, биологический антрополог из Ниигатского университета здравоохранения и социального обеспечения в Японии, сообщил:

"Тот факт, что многие обработанные человеческие кости были необработанными и сброшены в каналы, говорит об отсутствии почтения к умершим".

Важно, что не было обнаружено никаких следов костей, принадлежащих людям, умершим насильственной смертью, или признаков того, что скелеты были разобраны. По словам ученого, это означает, что кости, вероятно, обрабатывались после разложения трупов.

Исследователи обнаружили, что наиболее распространенной обработанной костью был человеческий череп. Они нашли четыре черепа взрослых людей, которые были разрублены или расколоты горизонтально, чтобы создать "черепные чаши", и еще четыре черепа, которые были расколоты сверху донизу, чтобы создать предмет, похожий на маску скелета.

Исследователи пишут, что чаши из человеческих черепов ранее находили в захоронениях высокопоставленных представителей культуры Лянчжу, что позволяет предположить, что они могли быть изготовлены в религиозных или ритуальных целях. Однако лицевые черепа, похожие на маски, не имеют аналогов. Другие типы выброшенных обработанных костей, включая череп с перфорациями на затылке и намеренно уплощенную нижнюю челюсть, также уникальны.

"Мы подозреваем, что возникновение городского общества и, как следствие, встречи с социальными "другими" за пределами традиционных общин, могут быть ключом к пониманию этого феномена", - сказал Савада.

Интересно, что поскольку многие обработанные кости необработанные, это говорит о том, что человеческие кости не были особенно редкими или особо ценными, что подчёркивает трансформацию восприятия мёртвых во время стремительной урбанизации культуры Лянчжу. Авторы исследования предположили, что когда люди больше не знают всех своих соседей и не считают их родственниками, им может быть легче отделить кости от тех, кому они принадлежали.

"Самое интересное и уникальное в находках - это то, что эти обработанные человеческие кости были, по сути, мусором", - рассказала Элизабет Бергер, биоархеолог из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Она согласилась с исследователями в том, что нетипичное обращение с костями может быть связано с растущей анонимностью городского общества.

Исследователи пишут, что практика обработки человеческих костей в культуре Лянчжу появилась внезапно, просуществовала не менее 200 лет, согласно радиоуглеродному датированию, а затем исчезла. Бергер сказала:

"Жители Лянчжу стали рассматривать некоторые человеческие тела как инертное сырьё. Но что стало причиной этого и почему это продолжалось всего несколько столетий?"

Савада отметил, что будущие исследования могут помочь ответить на эти вопросы, в частности, выявив, когда и как люди получали кости. Этот дополнительный анализ может помочь исследователям понять значение этой практики и её связь с изменением социальных связей и родства в неолитическом Китае.

