Научные исследования психоделиков показали, что люди, принимавшие их, как правило, проявляли "большую открытость и эмпатию".

Ученые в новом исследовании предполагают, что расцвету доинкской цивилизации Уари могло способствовать пиво с добавлением психоделиков. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что ее расцвет пришелся примерно на 600-1000 годы н. э., и она известна своими мумифицированными захоронениями, человеческими жертвоприношениями и искусно изготовленными предметами из золота, серебра и бронзы. Они также построили города, такие как Уари и Пикильякта, в которых находились храмы и жилища для элиты, и контролировали большую часть Перу, а также части Аргентины и Чили.

В новом исследовании, опубликованном в журнале La Revista de Arqueología Americana, ученые предполагают, что правители цивилизации Уари использовали психоделики, подмешанные к пиву, для укрепления своей империи. Они объясняют, что "послевкусие" - долгосрочный эффект от употребления этого напитка - длилось неделями, а совместные пиршества, где его употребляли, объединяли людей. Хотя организм может быстро выводить психоделики, последствия могут длиться днями или неделями.

Авторы отметили, что остатки семян растения Anadenanthera colubrina (также известного как вилка) были найдены на стоянках племени Уари, в том числе рядом с остатками пива, сваренного из растения Schinus molle. Смешивание вилки, которая, как известно, обладает психоделическим эффектом, с пивом "уменьшало, но продлевало эффект", - рассказал Джастин Дженнингс, куратор отдела южноамериканской археологии в Королевском музее Онтарио и соавтор статьи.

Ее авторы отметили, что научные исследования психоделиков с аналогичным действием показали, что люди, принимавшие их, как правило, проявляли "большую открытость и эмпатию". Исследователи пишут:

"Эти черты были бы весьма желательны для политической системы Уари, основанной на дружеском, повседневном личном общении между людьми, которые когда-то были незнакомцами или даже врагами".

Интересно, что люди пили психоделическое пиво вместе на общих пирах, проводившихся в закрытых помещениях резиденций чиновников Уари. Этот общий опыт, по словам исследователей, усиливал эффект мероприятия.

"Когда гости приезжали в поместья Уари, они собирались на патио, которые могли с комфортом вместить лишь пару десятков человек. За исключением небольшого участка неба, они были отрезаны от остального мира в пространстве с высокими стенами - это было место, где они часами вместе пили, ели, разговаривали и молились. Часы, проведенные вместе, должны были стать незабываемым коллективным опытом, который укрепил их связи", - пишут ученые.

Джейкоб Кир, независимый учёный и соавтор статьи считает, что регулярное и повсеместное употребление психоделического пива и его послевкусие сыграли ключевую роль в консолидации политической власти империи Уари.

"Долгосрочные психологические эффекты употребления пива вилка несколько раз в год могут сформировать новую когнитивную норму, прививая участникам пиршества большую открытость и эмпатию. В условиях расширяющейся империи, где насилие и враждебность были обычным явлением, долгосрочные последствия его употребления могли быть неотъемлемой частью легитимации и консолидации Уари", - пишут исследователи.

Важно, что учёные, не участвовавшие в исследовании, неоднозначно отреагировали на выводы статьи. Патрик Райан Уильямс, директор Школы эволюции человека и социальных изменений Университета штата Аризона, заявил, что команда выдвинула "интересную гипотезу", но предупредил, что мы не можем быть уверены в том, что вилка действительно подмешивалась в пиво. Он отметил:

"Однако я не убежден, что обнаружение семян вилки в районе, где употреблялось пиво молле, является доказательством того, что она входила в состав пива. Это было бы похоже на обнаружение кокаина на полу ночного клуба и предположение, что наркотик был добавлен в напитки. Когда в керамических порах чашек для питья будут обнаружены химические следы вилки, я буду более открыт к представленному здесь предположению".

Мэри Гловацки, археолог и президент Исследовательской группы доколумбовой археологии, назвала статью "заставляющей задуматься", но отметила, что "большинство ранних андских обществ использовали опьяняющие вещества, включая вилку, для политических переговоров". Она усомнилась в том, что употребление психоделиков народом уари существенно отличалось от употребления другими народами региона.

