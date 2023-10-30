Пыль сыграла важную роль в вымирании динозавров, говорится в новом исследовании.

Динозавры вымерли из-за серии цепных реакций, вызванных падением астероида на Землю 66 миллионов лет назад. Он погрузил Землю в жестокую зиму, которая привела к гибели около 75% всего живого на планете. Растительность также испытывала недостаток солнечного света - это означало, что больше не было еды ни для травоядных, ни для хищников.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показало, что огромное количество мелкой силикатной пыли, образовавшейся из измельченной породы после столкновения с астероидом, могло сыграть более значительную роль в их исчезновении, чем первоначально предполагалось.

"Мелкая силикатная пыль из измельченной породы, образовавшаяся в результате удара Чиксулуб, скорее всего, стала причиной последнего массового вымирания из-за нарушения фотосинтетической активности на суше и в океане", - рассказал Newsweek Джем Берк Сенель, ведущий автор исследования из Королевской обсерватории Бельгии.

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Огромное количество обломков было выброшено после удара Чиксулуб, но точное воздействие каждого вида уже давно обсуждается учеными. Ранее исследователи считали, что основными причинами глобальной зимы стали сера, выброшенная после падения астероида, а также сажа, образовавшаяся в результате последовавших за этим лесных пожаров. Но теперь похоже, что пыль также сыграла важную роль.

Исследователи, оценивавшие хорошо сохранившиеся отложения от удара, извлеченные на территории Северной Дакоты, обнаружили, что при ударе высвободилось большее количество пыли, чем считалось ранее. Пыль могла оставаться в атмосфере до 15 лет, способствуя охлаждению Земли на 15 градусов Цельсия.

Пыль, диаметр которой был от 0,8 до 8,0 микрометров, также могла повлиять на солнечное излучение, что, в свою очередь, привело бы к остановке фотосинтеза на два года после удара.

"Впервые мы создаем палеоклиматическую модель, которая учитывает реальный объем пыли, полученную в Северной Дакоте", - рассказал Филипп Клейс, геолог, планетолог, геохимик и профессор Свободного университета Брюсселя.

"Очень мелкие частицы, которые мы обнаружили, имеют очень длительное время пребывания в атмосфере, до 15 лет, что на самом деле дольше, чем у [серных] компонентов. Таким образом, мелкая пылевидная, богатая силикатами пыль, образующаяся из более глубоких слоев породы, также сыграла важную роль [в охлаждении] климата и [остановке] фотосинтеза, что привело к вымиранию нептичьих динозавров", - добавил Клейс, один из со-авторов исследования.

По его словам, результаты не особенно удивили авторов исследования, поскольку сам объем пыли, выброшенный после удара Чиксулуба, был "гигантским". И это был наиболее эффективный элемент блокировки фотосинтеза на суше и в океанах за два года.

"Земля значительно охлаждается под совместным воздействием [серы], сажи и пыли, через пять лет влияние [серы] становится менее значительным, однако пыль и сажа [от лесных пожаров] сохраняют активность как минимум 15 лет", - сказал Клейс.

"В нашей статье показано, что силикатная пыль является наиболее эффективным "блокатором" фотосинтеза. Она делает атмосферу непрозрачной для солнечного света, препятствуя процессу фотосинтеза растений. Таким образом, для травоядных и плотоядных животных больше нет пищи... Наша модель показывает, что для восстановления фотосинтеза требуется два года", - добавил он.

Вымирание динозавров - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые уже называли окончательную причину вымирания динозавров. Исследователи считают, что массовое извержение вулканов, называвшееся одной из причин исчезновения этого вида, не могло вызвать вымирание в конце Мелового периода.

По словам исследователей, удар астероида - единственное событие, способное полностью уничтожить среду, благоприятную для динозавров.

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