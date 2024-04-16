Об этой черной дыре и ее звезде собирается гораздо больше данных, но они не будут опубликованы полностью до 2025 года.

Сделав рекордное открытие, ученые обнаружили самую большую звездную черную дыру в нашей галактике. Считается, что черная дыра, получившая название Gaia BH3, примерно в 33 раза массивнее нашего Солнца, что делает ее на несколько лиг больше, чем предыдущий рекордсмен Cygnus X-1, который был в 21 раз массивнее Солнца, пишет Independent.

Согласно новой статье, опубликованной в журнале "Астрономия и астрофизика", эта недавно обнаруженная черная дыра, расположенная примерно в 2000 световых годах от нас, на самом деле является второй ближайшей к нашей родной Солнечной системе черной дырой.

Звездные черные дыры - это тип черной дыры, которая образуется из остатков огромных звезд. Когда у достаточно большой звезды заканчивается водородное топливо, она коллапсирует под действием собственной гравитации, взрываясь сверхновой, оставляя после себя огромное ядро звезды. Если ее ядро достаточно массивное, оно коллапсирует в черную дыру, объект настолько плотный и с таким сильным гравитационным притяжением, что даже свет не сможет покинуть его.

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Звездные черные дыры обычно имеют массу от 5 до нескольких десятков раз больше массы нашего Солнца. Они намного меньше по массе по сравнению со сверхмассивными черными дырами, которые могут быть в миллионы или миллиарды раз больше массы Солнца и находятся в центрах галактик, включая нашу собственную. Таким образом, хотя эта недавно обнаруженная черная дыра является крупнейшей звездной черной дырой в нашей галактике, она все же намного меньше, чем сверхмассивная черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути.

Gaia BH3 была открыта после того, как астрономы проанализировали данные миссии Gaia Европейского космического агентства и заметили странное колебательное движение у звезды, расположенной в созвездии Орла. Оказывается, это колебание было вызвано звездой, вращающейся вокруг черной дыры, а именно Гайи BH3. Используя Очень Большой Телескоп Европейской Южной Обсерватории (VLT ESO) и другие обсерватории, астрономы проверили массу черной дыры и определили, что она в ошеломляющие 33 раза превышает массу Солнца.

Большинство других звездных черных дыр в нашей галактике не превышают массу нашего Солнца в 10 раз, что делает Gaia BH3 редкой находкой.

"Никто не ожидал обнаружить скрывающуюся неподалеку черную дыру большой массы, до сих пор не обнаруженную. Такое открытие вы делаете один раз в своей исследовательской жизни", - заявил в своем заявлении автор исследования Паскуале Пануццо, астроном Парижской обсерватории, входящей в состав Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

Считается, что звезды с низким содержанием металлов, состоящие преимущественно из водорода и гелия с минимальным количеством более тяжелых элементов, сохраняют большую массу на протяжении всей своей жизни, потенциально оставляя после себя достаточно материала для образования более массивных черных дыр после их гибели. Однако прямых доказательств связи звезд с низким содержанием металлов с образованием черных дыр большой массы до сих пор не было.

Об этой черной дыре и ее звезде собирается гораздо больше данных, но они не будут опубликованы полностью до 2025 года.

"Мы пошли на исключительный шаг, опубликовав эту статью на основе предварительных данных в преддверии предстоящего релиза Gaia из-за уникального характера открытия", - заявила в заявлении соавтор статьи Элизабетта Каффау, исследователь Парижской обсерватории CNRS.

Новости астрономии - детали

Ученые обнаружили старейшую черную дыру, образовавшуюся всего через 470 млн лет после Большого взрыва. Результаты подтверждают теории о том, что сверхмассивные черные дыры существовали на заре Вселенной. Учитывая, что Вселенной 13,7 млрд лет, возраст этой черной дыры составляет 13,2 млрд лет.

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