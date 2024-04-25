Очень близкие пролеты вокруг Ио миссия NASA Juno осуществила в декабре 2023 года и феврале 2024 года.

NASA показало удивительные кадры лавового озера на спутнике Юпитера Ио. Анимацию создали из данных, собранных во время недавних пролетов возле космического объекта.

"Ученые во время миссии NASA Juno к Юпитеру превратили данные, собранные во время двух недавних пролетов мимо Ио, в анимацию, которая подчеркивает две драматические особенности спутника Юпитера: гору и почти гладкое, как стекло, озеро охлаждающей лавы", – говорится в сообщении.

Очень близкие пролеты вокруг Ио миссия NASA Juno осуществила в декабре 2023 года и феврале 2024 года. Тогда она подошла на расстояние около 1500 километров от поверхности спутника Юпитера.

"Ио просто усеян вулканами, и мы застали несколько из них в действии. Мы также получили великолепные снимки крупным планом и другие данные о лавовом озере Локи Патера длиной 200 километров. Есть удивительные детали, которые показывают эти сумасшедшие острова, встроенные в середину потенциально магматического озера, окруженного горячей лавой. Зеркальное отражение озера, которое зафиксировали наши приборы, свидетельствует о том, что часть поверхности Ио гладкая, как стекло", – говорит главный исследователь миссии NASA Juno Скотт Болтон.

Другие удивительные кадры от NASA

Ранее зонд NASA запечатлел "доску для серфинга" на Луне. Таинственного серебристый объект в форме доски для серфинга вращался вокруг спутника Земли.

Однако в космическом агентстве успокоили – сфотографировали не пришельцев. На кадры попал южнокорейский космический аппарат Danuri, который летел ниже в прямо противоположном направлении.

Кроме того, NASA зафиксировало потоки лавы исландского вулкана, которые видны из космоса. Снимок сделали 30 марта. На нем видно лаву, которая вытекает из двух активных кратеров и большую полосу почерневшей земли, покрытую охлажденной лавой после нескольких предыдущих извержений.

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