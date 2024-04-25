NASA показало удивительные кадры лавового озера на спутнике Юпитера Ио. Анимацию создали из данных, собранных во время недавних пролетов возле космического объекта.
"Ученые во время миссии NASA Juno к Юпитеру превратили данные, собранные во время двух недавних пролетов мимо Ио, в анимацию, которая подчеркивает две драматические особенности спутника Юпитера: гору и почти гладкое, как стекло, озеро охлаждающей лавы", – говорится в сообщении.
Очень близкие пролеты вокруг Ио миссия NASA Juno осуществила в декабре 2023 года и феврале 2024 года. Тогда она подошла на расстояние около 1500 километров от поверхности спутника Юпитера.
"Ио просто усеян вулканами, и мы застали несколько из них в действии. Мы также получили великолепные снимки крупным планом и другие данные о лавовом озере Локи Патера длиной 200 километров. Есть удивительные детали, которые показывают эти сумасшедшие острова, встроенные в середину потенциально магматического озера, окруженного горячей лавой. Зеркальное отражение озера, которое зафиксировали наши приборы, свидетельствует о том, что часть поверхности Ио гладкая, как стекло", – говорит главный исследователь миссии NASA Juno Скотт Болтон.
Другие удивительные кадры от NASA
Ранее зонд NASA запечатлел "доску для серфинга" на Луне. Таинственного серебристый объект в форме доски для серфинга вращался вокруг спутника Земли.
Однако в космическом агентстве успокоили – сфотографировали не пришельцев. На кадры попал южнокорейский космический аппарат Danuri, который летел ниже в прямо противоположном направлении.
Кроме того, NASA зафиксировало потоки лавы исландского вулкана, которые видны из космоса. Снимок сделали 30 марта. На нем видно лаву, которая вытекает из двух активных кратеров и большую полосу почерневшей земли, покрытую охлажденной лавой после нескольких предыдущих извержений.