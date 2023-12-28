Некоторые события будут видны только из определенных мест на Земле, но большинство из них будут видны всем обитателям планеты.

Любителей полюбоваться ночным небом в 2024 году ожидает целый ряд астрономических событий, которые стоит увидеть. Среди них - полное затмение Солнца и впечатляющие метеоритные дожди. National Geographic составил график событий с указанием времени и места.

18 января: Юпитер и Луна станцуют вместе

Год начинается с привлекательного сочетания двух ярких соседних миров: Луны и Юпитера. Самая большая планета Солнечной системы будет доминировать в вечернем небе 18 января, появляясь рядом с сияющим полумесяцем.

Если вы внезапно пропустите эту январскую комбинацию, не волнуйтесь – Юпитер и Луна снова встретятся в небе 14 февраля, 13 марта и 10 апреля в серии таких комбинаций, которые следуют за лунными циклами Луны вокруг Земли.

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Каждая пара будет уникальной по-своему, а Луна будет представлена в разных фазах и ориентациях рядом с гигантом Юпитера. Направьте бинокль на Юпитер, чтобы наблюдать за его собственной свитой из четырех больших спутников, выстроившихся рядом.

8 апреля: полное солнечное затмение пересечет Северную Америку

Главным небесным событием года станет потрясающее полное солнечное затмение, которое затмит небо для миллионов наблюдателей по всей Северной Америке, поскольку Луна полностью закроет Солнце. Путь полноты, где весь диск Солнца будет закрыт Луной, пройдет через четыре штата Мексики, 15 штатов США от Техаса до Мэна и пять канадских провинций в восточной части страны.

Апрель: яркая комета пройдет вблизи Земли

Гигантская комета, в три раза превышающая гору Эверест, под названием 12p/Понс-Брукс быстро пробирается внутрь Солнечной системы. Криовулканическая комета, состоящая в основном из льда, пыли и газа, пережила несколько вспышек в 2023 году и удивила астрономов своим быстрым увеличением яркости. Ожидается, что в марте, когда комета приблизится к Солнцу, она действительно ускорится из-за увеличения силы тяжести нашей звезды.

К апрелю ее можно будет даже увидеть невооруженным глазом сразу после захода солнца на западной части неба. Ищите ее 12 апреля, когда комета пройдет мимо блестящего Юпитера, что облегчит ее отслеживание. А через девять дней, 21 апреля, комета Понса-Брукса достигнет своей ближайшей точки к Солнцу и может достичь пика яркости, предоставляя одну из лучших возможностей увидеть ее.

Также обязательно ищите комету во время полного солнечного затмения 8 апреля, когда она появится близко к затемненному солнцу, потенциально видимому в бинокль или даже невооруженным глазом, если она вспыхнет — редкий небесный дуэт, обещающий незабываемое небесное шоу!

4 мая: пик метеорного потока Эта-Аквариды

В 2024 году условия обещают быть идеальными для метеорного потока. Лучшие виды ожидаются в предрассветные часы 4 мая, когда убывающий полумесяц не взойдет до самого рассвета, а это означает, что особенно темное небо позволит звездочетам увидеть даже самые слабые падающие звезды.

Радиант потока, где, по-видимому, возникают отдельные метеоры, будет находиться близко к юго-восточному горизонту в одноименном созвездии потока Водолея. Благодаря такому расположению небесное шоу немного более благоприятно для наблюдателей в Южном полушарии.

12 и 13 августа: пик Персеид

Этот год обещает быть особенно удачным для Персеид, поскольку пик метеорного дождя совпадает с темным безлунным небом. Растущая Луна зайдет около полуночи, обеспечивая прекрасные условия для просмотра вечером и перед рассветом. Северное полушарие предпочтительнее для этого потока, потому что метеоры будут проходить около созвездия Персея, которое находится близко к горизонту для тех, кто живет в далеких южных широтах.

Сентябрь и октябрь: прибытие кометы C / 2023 A3 (Цучиншан-Атлас)

Небесное тело A3 Цучиньшань-Атлас впервые заметили в феврале 2023 года. Как ожидается, оно подарит потрясающее зрелище в конце 2024 года. В начале лета его можно будет увидеть на вечернем небе, и его можно будет наблюдать в любительские телескопы.

По мере приближения сентября орбита кометы впервые за 80 000 лет приблизит ее как к Солнцу, так и к Земле. Астрономы ожидают, что она может стать ярче и, возможно, стать видимой в бинокль или даже невооруженным глазом, появившись низко на восточном небе до восхода солнца в южных широтах.

Если комета переживет свое путешествие вокруг Солнца, лучшее время для наблюдателей в Северном полушарии начнется примерно 12 октября. Каждую ночь она будет подниматься выше в вечернее небо, поэтому комета постепенно станет заметнее.

17 сентября: Сатурн подружится с Луной

Последние четыре месяца года предложат изысканную последовательность небесных ориентаций, поскольку Луна и Сатурн будут сближаться раз в месяц, начиная с 17 сентября. Потрясающее зрелище, видимое невооруженным глазом, повторится 14 и 15 октября, 11 ноября и 8 декабря.

Два ярких мира можно будет увидеть вскоре после захода солнца, и промежуток между ними будет идеальным для бинокля с небольшим увеличением, причем оба объекта можно будет легко наблюдать вместе, хотя они будут недостаточно близки, чтобы наблюдать вместе в телескоп. Цветовой Контраст также сделает пару визуально впечатляющей благодаря серебристому лунному свечению рядом с отчетливым желтым оттенком гигантской планеты.

2 октября: огненное кольцо в небе

Счастливые наблюдатели в Западном полушарии увидят второе солнечное затмение 2024 года. Путь огненного кольца, или кольцевого затмения, в основном пересечет Тихий океан, ограничивая видимость с суши несколькими местами.

Первое наблюдение затмения с суши состоится на живописном острове Пасхи в 14:07 по местному времени (19:07 UTC). Жители там будут свидетелями впечатляющих 6 минут и 23 секунд кольца - максимальной части затмения, когда Луна находится перед солнечным диском, оставляя кольцо солнечного света вокруг его края. Это явление происходит, когда Луна находится дальше от Земли, чем во время полного солнечного затмения, и поэтому выглядит меньше в небе.

Затем затмение охватит южную часть Чили и быстро переместится через Анды в Аргентину. Между тем, частичное солнечное затмение будет видно миллионам наблюдателей на большей части южной части Южной Америки.

4 декабря: Венера и полумесяц встретятся после захода солнца

Подарок на ранние праздники ждет звездочетов, поскольку два самых ярких объекта после Солнца, Луна и Венера, объединяют свои силы на раннем вечернем небе. Эти два мира будут достаточно близко, чтобы наблюдать их вместе в бинокль, и в дополнение Венера будет выглядеть как миниатюрная версия четверти Луны в любительские телескопы. Все, что вам нужно сделать, чтобы насладиться небесным выравниванием, - это искать Луну сразу после захода солнца 4 декабря.

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