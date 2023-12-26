NGC 2264 также известен как "рождественское скопление".

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало "елочное скопление", которое напоминает рождественскую елку.

Снимок опубликован на официальной странице агентства в социальной сети Facebook. Отмечается, что его повернули по часовой стрелке примерно на 160 градусов от астрономического стандарта Севера, чтобы казалось, будто верхушка дерева находится в верхней части изображения.

Синие и белые огни - это молодые звезды, излучающие рентгеновское излучение, обнаруженное обсерваторией Чандра. Оптические данные телескопа WIYN показывают газ зеленого цвета в туманности, соответствующей "иголкам" на дереве, а инфракрасные данные Two Micron All Sky Survey показывают звезды переднего и заднего плана белым цветом.

Видео дня

Отмечается, что NGC 2264 - это скопление молодых звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет в Млечном Пути на расстоянии около 2500 световых лет от Земли.

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Напомним, что недавно американское космическое агентство впервые отправило на Землю видео в формате Ultra HD из глубокого космоса.

Также ранее они опубликовали новые изображения Марса, сделанные орбитальным аппаратом Odyssey с помощью камеры Thermal Emission Imaging System.

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