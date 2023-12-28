Процесс заключается в измерении количества углекислого газа в атмосфере планеты.

Ученые говорят, что нашли новый и более простой способ обнаружения жидкой воды - и, возможно, жизни - на других планетах. Как пишет independent.co.uk, процесс заключается в измерении количества углекислого газа в атмосфере планеты и сравнении этих измерений с данными с соседних планет.

Исследователи говорят, что если планета имеет более низкое содержание CO2 в атмосфере, чем ее соседи, это указывает на то, что на ее поверхности есть жидкая вода. Теория состоит в том, что CO2 в атмосфере планеты растворяется в океане, как и на Земле, или поглощается биомассой планетарного масштаба, отмечают ученые.

Исследователи отмечают, что до сих пор не существовало практического метода обнаружения наличия жидкой воды на других планетах. Ближе всего к обнаружению жидкости на поверхности планеты ученые подошли, изучая ее блики - то, как звездный свет отражается от воды, - которые могут быть слишком слабыми для современных обсерваторий, чтобы их можно было обнаружить.

Видео дня

Как отметил профессор экзопланетологии из Бирмингемского университета Амаури Трио, измерить количество углекислого газа в атмосфере планеты довольно легко.

"Это связано с тем, что CO2 является сильным поглотителем в инфракрасном диапазоне, и именно это свойство вызывает нынешнее повышение глобальной температуры на Земле. Сравнивая количество CO2 в атмосферах разных планет, мы можем использовать этот новый признак пригодности для жизни, чтобы идентифицировать планеты с океанами, которые с большей вероятностью смогут поддерживать жизнь", - говорит он.

Помимо разработки нового способа определения пригодных для жизни планет, ученые заявили, что их исследование может быть использовано для более глубокого понимания экологических критических точек.

"Изучая уровни CO2 в атмосфере других планет, мы можем эмпирически измерить пригодность к жизни и сравнить их с нашими теоретическими ожиданиями. Это помогает собрать контекст климатического кризиса, с которым мы сталкиваемся на Земле, и выяснить, в какой момент уровень углерода делает планету непригодной для жизни", - отмечают они.

Например, Венера и Земля выглядят невероятно похожими, но в атмосфере Венеры очень высокий уровень углерода. Так что, возможно, в прошлом был климатический переломный момент, который привел к тому, что Венера стала непригодной для жизни.

Ранее УНИАН писал, что, по прогнозам ученых, хотя ожидаемое время смерти нашей планеты - через несколько миллиардов лет, но жизнь на Земле исчезнет намного раньше. Земля станет непригодной для жизни большинства организмов примерно через 1,3 миллиарда лет в результате естественной эволюции Солнца.

Вас также могут заинтересовать новости: