Одна из самых больших и ярких звезд на ночном небе на мгновение "исчезнет".

Астероид пролетит перед яркой звездой Бетельгейзе, создав редкое затмение, видимое миллионам людей. Об этом информирует портал Independent.

Отмечается, что одна из самых больших и ярких звезд на ночном небе на мгновение "исчезнет", когда астероид пролетит перед ней, создав единственное в своем роде затмение.

Редкое и мимолетное зрелище, которое состоится с понедельника по начало вторника, увидят миллионы людей вдоль узкого пути, простирающегося от Таджикистана и Армении, через Турцию, Грецию, Италию и Испанию, до Майами и Флорида-Кис и, наконец, до части Мексики.

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"Звезда Бетельгейзе - красный сверхгигант в созвездии Ориона. Астероид - Леона, продолговатая медленно вращающаяся космическая скала в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером", - уточняют авторы материала.

Как пишет издание, астрономы надеются узнать больше о Бетельгейзе и Леоне благодаря затмению, которое, как ожидается, продлится не более 15 секунд. Наблюдая за затмением гораздо более тусклой звезды Леоны в сентябре, команда под руководством Испании недавно оценила астероид примерно в 55 километров в ширину и 80 километров в длину.

По словам астрономов, существуют неопределенности в отношении этих прогнозов, а также в отношении размера звезды и ее большой атмосферы. Так, неясно, закроет ли астероид всю звезду, вызвав полное затмение. Скорее результатом может быть затемнение "огненного кольца" с миниатюрной горящей рамкой вокруг звезды.

"Какой сценарий мы увидим, неизвестно, что делает событие еще более интригующим", - сказал астроном Джанлука Маса, основатель проекта виртуального телескопа, который будет обеспечивать прямую трансляцию из Италии.

Добавим, что звезда Бетельгейзе в тысячи раз ярче нашего Солнца и примерно в 700 раз больше. Ей всего 10 миллионов лет, Бетельгейзе значительно моложе Солнца, которому 4,6 миллиарда лет. Ученые ожидают, что Бетельгейзе будет недолговечной, учитывая ее массу и скорость, с которой она прожигает свой материал, и превратится в сверхновую в результате мощного взрыва.

Исследования космоса - последние новости

По данным исследователей, на Солнце образовалась гигантская аномальная дыра. Гигантское темное пятно, известное как корональная дыра, образовалось около солнечного экватора 2 декабря и достигло максимальной ширины около 800 тысяч километров в течение 24 часов. С 4 декабря солнечная пустота направлена прямо на Землю.

Также УНИАН сообщал, что ученые нашли самое жаркое место во Вселенной. Согласно исследованию квазара 3С273, который находится на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от нас. температура плазмы вокруг черной дыры составляет около 10 триллионов кельвинов (10 триллионов °С).

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