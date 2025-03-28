Назначение сооружения до сих пор неизвестно.

Археологи открыли таинственное сооружение в форме пирамиды и железнодорожную станцию в Иудейской пустыне. Место раскопок, которое находится к северу от долины Зоар вдоль побережья Мертвого моря, имеет много хорошо сохранившихся артефактов, которым более 2 тысяч лет, пишет Live Science.

"Открытия являются захватывающими и даже эмоциональными, а их значение для археологических и исторических исследований является огромным", - отметил в своем заявлении Эли Эскусидо, директор Управления древностей Израиля.

По словам исследователей, пирамида построена из вручную обтесанных камней, каждый из которых весит сотни килограммов. Руководители раскопок говорят, что назначение сооружения до сих пор неизвестно, но оно, скорее всего, могло служить историческим памятником, могилой или сторожевой башней, которая защищала торговый путь от Мертвого моря к прибрежным портам.

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"Этот памятник датируется 2 200 годами со времен династии Птолемеев и империи Селевкидов. После смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. его генералы разделили между собой огромную империю. Его полководец Птолемей взял под свой контроль Египет и прилегающие территории, включая Израиль, тогда как Селевк правил северной частью нынешнего Ближнего Востока. К 200 году до н.э. империя Селевкидов завоевала территорию современного Израиля", - напомнили в материале.

Также археологи раскопали много артефактов на этом месте. Благодаря низкой влажности пустыни артефакты сохранились в течение тысячелетий.

"Чрезвычайная сухость сохранила вещи здесь чрезвычайным образом. Мы находим фрагменты папируса, всевозможные удивительные деревянные артефакты, корзины и веревки, которые вы просто не найдете больше нигде в стране", - отметил археолог Идо Занген, который принимал участие в раскопках.

Более того, некоторые фрагменты папируса содержат надписи на древнегреческом языке, на котором разговаривали жители империй Птолемеев и Селевкидов. Кроме того, среди найденных артефактов археологи встретили бронзовые монеты, сосуды, остатки древней мебели, бусы, оружие, ткани и семена, которые сохранились благодаря сухому климату.

"Можно было четко разглядеть буквы, вероятно, на греческом языке. Это невероятно увлекательно - находить что-то в таком замечательном состоянии сохранности", - подчеркнула волонтер на раскопках Ева Балбин Брафман.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, в Монголии нашли останки нового вида динозавров, который на удивление имел только два когтя. По словам исследователей, найти экземпляр только с двумя пальцами/когтями было неожиданностью, поскольку это очень необычно для этой группы динозавров.

Также сообщалось, что в Египте раскопали огромную гробницу неизвестного фараона, возраст которой - около 3600 лет. Такой объект значительно превосходит по размерам обнаруженную в Абидосе более десяти лет назад гробницу, которую тогда считали первым материальным доказательством существования "исчезнувшей" династии царей.

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