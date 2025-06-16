Летнее наступление РФ направлено не на Днепропетровщину: эксперт назвал главную цель врага

Перегруппировка войск врага вдоль всей линии фронта возможна.

Главной целью летнего наступления российских оккупантов является не прорыв к Днепру или Павлограду, а обход Покровска, чтобы заставить Силы обороны Украины отступить. После этого враг планирует захватить всю Донецкую область. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Эспрессо".

"Летнее наступление врага направлено не на Днепровщину. Конечно, противник хочет зайти в пределы Днепропетровской области, но это наступление на Донецкую область. Сейчас оккупанты предпринимают попытки наступать в обход Покровска. Их цель - обойти Покровск и заставить нас отступить, чтобы дальше захватить Донецкую область, а не прорваться к Днепру или Павлограду", - сказал он.

Попович не исключает, что россияне могут зайти в пределы Днепропетровской области. Тем не менее это не будет наступлением на Днепр.

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Обозреватель подчеркнул, что перегруппировка войск врага вдоль всей линии фронта возможна. Сейчас же главные услия врага сосредоточены в сторону Покровска, Торецка, Константиновки и Сумской области.

Попович добавил, что в последнее время оккупанты перебрасывают свои войска в сторону Сумщины, но они могут изменить фокус усилий. Сейчас же они сосредоточены на Донецкой и Сумской областях.

"Противник пополняет ежемесячные потери, удовлетворяя свои потребности в живой силе, и продолжает создавать давление на главных участках фронта – Донецкая и Сумская области, а также пытается поддерживать тонус и на других направлениях. Но, например, в Запорожской области у оккупантов нет таких намерений, как в Донецкой области, ведь они хотят полностью захватить Донецкую область, поэтому туда и направлены главные вражеские усилия", - заявил обозреватель.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, что Россия не оставляет попыток заходить на территорию Сумской области. Тем не менее за последнее время количество вражеских штурмов уменьшилось.

Кроме того, офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий заявил, что Россия, бросая в атаки своих военных, отправляет их на реальную смерть. Он назвал эти атаки "тупыми", потому что враг абсолютно не жалеет своего личного состава.

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