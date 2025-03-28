Древние грабители очень изуродовали надпись на гробнице, поэтому исследователи не смогли разобрать имени правителя.

В Египте в одном из некрополей археологи раскопали огромную гробницу неизвестного фараона, возраст которой - около 3600 лет, сообщает The New York Times.

Отмечается, гробницу обнаружили египетские и американские археологи в Абидосе - одном из древнейших городов древнего Египта - на глубине 23 фута.

Погребальная камера имеет украшенный вход, несколько комнат и высокие 16-футовые своды из глиняного кирпича. Издание пишет, что эта гробница значительно превосходит по размерам обнаруженную в Абидосе более десяти лет назад гробницу, которую тогда считали первым материальным доказательством существования "исчезнувшей" династии царей.

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"Это новый этап в исследовании этой династии, и это довольно захватывающе", - сказал куратор Пенсильванского музея в Филадельфии Йозеф Вегнер, который участвовал в раскопках от американской стороны.

На основе сходства между недавно обнаруженной гробницей и гробницей, которую нашли в 2014 году, принадлежавшей фараону Сенеб-Каю, археологи пришли к выводу, что неизвестный фараон мог быть ранним членом так называемой Абидосской династии.

В недавно обнаруженной гробнице на кирпичной кладке изображены сцены с богиней Исидой и ее сестрой Нефтидой, которые часто упоминаются в погребальных ритуалах.

Исследователи рассказали, что на раскопанном месте не было идентифицированных скелетных останков, и эта гробница подверглась серьезным повреждениям в течение веков.

Сообщается, что грабители почти полностью очистили захоронение. Ниша, предназначенная для каноп - сосудов для сохранения органов, которые обычно хранились в позолоченном сундуке, - была пуста. Однако археологи нашли керамику и надписи, свидетельствующие, что примерно 1700 лет назад люди раскапывали эти гробницы, добывая известняк, гранит и кварцит.

Имя правителя, выгравированное желтыми иероглифами, исследователи не смогли разобрать из-за действий тех же грабителей.

"Они повредили росписи ровно настолько, чтобы мы имели лишь остатки текста, которые ничего не могут нам рассказать... Но археологические исследования не всегда дают нам то, на что мы надеемся. Поэтому мы продолжаем работать", - пояснил Вегнер.

Археолог Кэтрин Хоули из Нью-Йоркского университета назвала находку "чрезвычайно важной", ведь она помогает пролить свет на период, когда Древний Египет был разделен между конкурирующими государствами, которые оставили после себя очень мало материальных свидетельств.

"Другими словами, мы имеем очень мало источников об этом периоде, и именно поэтому такие открытия вызывают огромный восторг. Это действительно может изменить наше понимание истории Древнего Египта", - отметила Хоули.

В то же время некоторую информацию удалось исследователям получить, обследовав скелет Сенеб-Кая. По их мнению, фараон, вероятно, погиб в бою. Вегнер считает, что период, к которому относится находка, был временем воюющих фараонов, которые боролись за власть.

Археологи планируют продолжать раскопки и охранять территорию от дальнейших разрушений.

"Мы всегда мечтаем найти гробницу, которая осталась нетронутой или хотя бы частично сохранившейся. И, возможно, такие захоронения еще ждут нас", - подытожил Вегнер.

Ранее УНИАН рассказывал о том, как более века археологи не могут открыть одну загадочную мумию. Известный египтолог Говард Картер еще в 1919 году в районе Долины царей древнего города Луксор открыл мумию "Неприкасаемая".

Хотя это открытие дало много информации ученым, однако они так и не смогли точно определить ее имени. Единственным сохранившимся указанием о личности этого человека является надпись, наспех сделанная внутри гробницы, которая может быть именем "Башири" или "Нено".

Однако эксперты не смогли с уверенностью определить, какое имя является правильным.

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