Сейчас надо проявлять терпение в отношении масштабирования производства украинской баллистики.

Положительные результаты в серийном производстве отечественной баллистической ракеты "Сапсан" можно уже ожидать до конца этого года. Об этом эксперт издания Defence Express Иван Киричевский сказал в эфире на Radio NV.

В частности, у него спросили, о чем говорят технические характеристики украинской баллистической ракеты "Сапсан", которая якобы быстрее американских Atacms, но медленнее российских "Искандер-М".

"По большому счету, никакой практической пользы [эти знания не дают], потому что я подозреваю, что реальные характеристики тех изделий, которые падают на россиян, могут быть значительно выше", - подчеркнул Киричевский.

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При этом, он задает риторический вопрос, - а кто сказал, что не надо вести информационное воздействие на противника, даже если оно ведется?

"Пусть россияне, сидят, бдят и трусятся, потому что когда летом была не очень понятная история с С-200, то они сами посчитали, что эта ракета может долететь до Москвы и все поразить... Соответственно, пусть с "Сапсаном" все считают. Эти все цифры, вводные - это как раз для россиян, пусть сидят и считают", - сказал эксперт.

В то же время, по его мнению, украинцам надо принять во внимание то, что "несмотря на все возможные и невозможные препятствия, наша баллистика созревает к запуску в производство".

При этом, он отмечает, что в мире немного стран могут производить такие способности, и производство не происходило быстро. Например, россияне свой комплекс "Искандер-М" создавали 17 лет, но потом еще долгий период приходилось постоянно что-то менять в той ракете.

Киричевский считает, что у Украины скоро "будут мышцы в виде баллистики". В частности, Украина "быстро набирает мышечную массу".

"Мышцы - это как раз про серию (серийное производство - УНИАН)... Если Минобороны говорит, что в годовом измерении выполнило 47% плана, и уже 47% позволяют говорить о серии, то есть, какие-то результаты, о которых будет не стыдно говорить, - они явно выплывут под конец года", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что придется "запастись терпением и подождать, когда с нашей стороны в индустриальных количествах полетит".

Украина производит баллистические ракеты "Сапсан" - подробности

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский рассказал, что положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан" состоялись ранее, а именно сейчас в Украине разрабатывают возможность ее массового производства. Он сообщил, что сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты.

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