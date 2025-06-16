Певице напомнили о дне годовщины свадьбы.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин отметили важную дату - два года со дня свадьбы. В честь этого певица поделилась с фанатами редким снимком в Instagram.

Исполнительница пообщалась с подписчиками, которые напомнили ей о дне годовщины - 15 июня.

Поклонники попросили артистку показать архивное фото, и она с удовольствием откликнулась.

Видео дня

На черно-белом кадре певица запечатлена в нежных объятиях мужа. Подписи или комментариев к снимку Надя не добавила.

Еще у певицы поинтересовались, откуда у нее столько энергии. Дорофеева отметила, что она такая с детства:

"Кстати, пыталась ее сдерживать, когда увидела, как эта энергия выглядит на экране. Я себя раздражала, что такая активная, типа как "выскочка". Немного замедлила себя и пытаюсь эту энергия перенаправлять в развитие. А вот беру ее из спорта, любви, книжек и медитаций".

Напомним, ранее Надя Дорофеева дала понять, что у нее возникли проблемы со здоровьем, опубликовав снимок с капельницей.

Вас также могут заинтересовать новости: