Скептицизм и обвинения в том, что исследование было сфальсифицировано возникли, когда группа ученых не опубликовала данные с какой-либо рецензией независимых исследователей.

Исследователи утверждают, что нашли легендарные Залы Аменти в "огромном городе" под египетскими пирамидами Гизы.

Однако, эта теория озадачила археологических экспертов, которые отвергают ее, называя "фейком", пишет New York Pos. Коррадо Маланга из Пизанского университета в Италии и Филиппо Бионди из Университета Стратклайда в Шотландии возглавили экспедицию по поиску второй по величине пирамиды на плато Гиза.

Ученые заявили, что обнаружили пять небольших комнат внутри пирамиды с помощью технологии радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR). В пресс-релизе ученых сказано, что в одном из сооружений находился саркофаг, ошибочно принятый за гробницу фараона.

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Группа ученых утверждает, что пять ранее неизвестных сооружений были найдены в центре пирамиды. Они связаны с ходами, ведущими под землю, и, как полагают специалисты, открывают скрытые комнаты и колодцы под 4500-летним чудом света.

При этом электромагнитные сигналы раскрыли более крупную инфраструктуру, ведущую на тысячи футов под землю. Восемь крупных вертикальных сооружений, предположительно являющихся колодцами или шахтами, предположительно простираются более чем на 6500 футов в поперечнике и на 2000 футов под землю. Ученые установили, что полная структура состоит из спиральных ходов, ведущих под землю.

Группа использовала различные данные, чтобы создать 3D-модель, оценивающую то, что, как полагают, скрыто от глаз мира. "Когда мы увеличим изображения в будущем, мы покажем, что под ним находится то, что можно описать только как настоящий подземный город", - прокомментировал открытие Маланга.

Скептицизм и обвинения в том, что исследование было сфальсифицировано возникли, когда группа ученых не опубликовала данные с какой-либо рецензией независимых исследователей.

Известный археолог и бывший министр древностей Египта доктор Захи Хавасс сразу же назвал эти заявления "совершенно неверными" и "фейковыми новостями". "Утверждение об использовании радара внутри пирамиды ложно, а используемые методы работы не были ни научно одобрены, ни проверены", - сказал он.

Один исследователь из Денверского университета сказал, что эти утверждения "преувеличены", поскольку технология, которую использовали ученые в работе, недостаточно продвинута.

Эксперт по радарам Лоуренс Коньерс сказал, что существует вероятность того, что пять небольших подземных структур, похожих на комнаты, могут быть там из-за истории этих земель. Коньерс отметил, что они были священными для древних цивилизаций задолго до того, как были построены пирамиды.

Другие новости о Древнем Египте

19 февраля стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли гробницу фараона. Последнее открытие такого уровня было сделано в 1922 году, когда нашли место захоронения Тутанхамона.

А 28 февраля в Египте нашли Затерянный город золота, которому 3000 лет.

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