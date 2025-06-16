Сегодня средняя цена батона в Украине составляет 28,9 гривни за 450 граммов.

В Украине фиксируют рост цен на хлеб. Об этом в своем июньском обзоре сообщают специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

За год важный социальный продукт подорожал на 18%. Как отмечают аналитики, сегодня средняя цена батона в Украине составляет 28,9 гривни за 450 граммов. К примеру, в украинских торговых сетях "Сильпо" и "Новус" цена составляет 29,9 гривни.

В то же время, как отмечают в УКАБ, за последний месяц хлеб в Украине подорожал лишь на 1%.

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Также эксперты фиксируют годовой рост цен на муку - на 13%, до 25,8 гривни за килограмм.

Цены на хлеб в Украине - прогнозы специалистов

Ранее во Всеукраинской ассоциации пекарей сообщили, что стоимость хлеба в Украине может вырасти до конца года на 20%. Среди причин подорожания рост цен на муку, дрожжи, жиры, сахар, которые являются составляющими готового продукта. Кроме того, на стоимость хлеба могут повлиять цены на логистику и электроэнергию, а также требования для предприятий по повышению заработных плат.

В свою очередь, в союзе "Мукомолы Украины" заявили, что в Украине дефицит ржи, что может повлечь рост цен на отдельные виды хлеба. Это касается, в частности, ржаного и ржано-пшеничного, которые, по оценкам специалистов, занимают до 20% рынка. Согласно прогнозам, ржаной хлеб подорожает примерно на 5-10%, однако, рост, скорее всего, будет иметь временный характер.

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