В Аргентине ученые обнаружили вид "гиперхищника", родственника крокодила, который терроризировал динозавров в этом регионе своими мощными челюстями и большими зубами. Об этом пишет The Independent.

Новый вид прозвали Kostensuchus atrox в честь патагонского ветра и египетского бога с головой крокодила, atrox означает "свирепый" или "суровый".

Он был обнаружен на основе хорошо сохранившейся окаменелости в аргентинской формации Чоррильо, которая богата отложениями примерно 70 млн лет назад, в конце мелового периода.

"Здесь мы расширяем разнообразие окаменелостей позвоночных из формации Чоррильо, описывая крокодилоподобного пеирозаврида Kostensuchus atrox", - отметили ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале PLoS One.

Опираясь на исследование, это было время, когда южная часть Патагонии была теплой, сезонной влажной местностью с пресноводными поймами, где жили такие животные, как динозавры, черепахи, лягушки и различные млекопитающие.

"Окаменелость родственника крокодила была найдена в основном неповрежденной, включая череп и челюсти с видимыми деталями, а также несколько костей из тела", - уточнили в материале.

Также окаменелые кости указывают на то, что этот хищник, скорее всего, достигал длины около 3,5 метров, если сравнивать найденные кости с полными скелетами кайманов и аллигаторов.

Исследователи отметили, что этот вид, скорее всего, достигал веса около 250 кг, имел широкие, мощные челюсти и большие зубы, которые способны пожирать даже динозавров среднего размера.

По словам ученых, K. atrox является вторым по величине хищником, которого нашли на этом месте раскопок и, скорее всего, он был одним из главных хищников в этом регионе.

Отмечается, что сам вид не был динозавром, а вымершей группой рептилий, которые родственны с современными крокодилами и аллигаторами, которые называются пеирозавридами.

"Полнота нового образца впервые раскрывает анатомию и строение тела большого перозаврида с широким рылом", - отмечают ученые.

Кроме того, большие размеры тела, форма рыла, острые зубы, а также несколько адаптаций свидетельствуют о его хищном образе жизни.

"Широкомордые перозаврики, вероятно, были верхушкой пищевой цепи, о чем свидетельствуют несколько адаптаций, указывающих на хищный образ жизни, и большие размеры тела", - добавляют ученые.

Исследователи предположили, что зубы родственника крокодила имели режущие страны, благодаря чему они прокалывали и разрезали плоть "большой добычи".

"Эти особенности, а также уменьшенное количество зубов, которого не имеет K. atrox, были интерпретированы как адаптации к гиперхищничеству. Новый крокодилоподобный добавляет хищнического компонента наземным экосистемам в высоких палеоширотах в конце мелового периода", - подчеркнули ученые.

