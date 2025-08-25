В ходе последующего погружения были обнаружены все останки Sammy B от носа до кормы, разломанные на две части, "покоившиеся" на склоне на глубине 6895 метров.

Исследователи обнаружили самое глубокое затонувшее судно в мире, находящееся на глубине 6895 метров на дне Филиппинского моря. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что Останки USS Samuel B Roberts, прозванного "Сэмми B", были обнаружены миллиардером-исследователем Виктором Весково и специалистом по гидролокации Джереми Моризе.

USS Samuel B Roberts был 93-метровым эскортным миноносцем, построенным для ВМС США во время Второй мировой войны. Он встретил свою водную могилу в октябре 1944 года после перестрелки с крупной флотилией Императорского флота Японии в битве у острова Самар, которая была частью более масштабного сражения в заливе Лейте.

Видео дня

"Хотя USS B Johnston был всего лишь эскортным миноносцем, он и небольшой американский флот оказали ожесточенное сопротивление Императорскому флоту Японии. Однако в конечном итоге он был потоплен и затонул вместе с 89 членами экипажа из 224 человек", - сказано в статье.

Интересно, что последний бой USS Samuel B Roberts, превосходившего противника численностью и вооружением, считается моментом мужества в истории американского флота.

Важно, что точное местоположение судна не было установлено. Используя подводные аппараты и гидролокаторы, Весково, основатель Caladan Oceanic, и команда EYOS Expeditions приступили к поиску затонувшего судна, совершив шесть погружений. Им удалось идентифицировать затонувшее судно с помощью трёхтрубного торпедного аппарата, уникального для Sammy B.

В ходе последующего погружения были обнаружены все останки Sammy B от носа до кормы, разломанные на две части, покоившиеся на склоне на глубине 6895 метров.

Отмечается, что это делает его самым глубоким затонувшим кораблем из когда-либо обнаруженных и исследованных, на 426 метров превосходящим USS Johnston. Весково сказал:

"Для меня было огромной честью обнаружить этот невероятно знаменитый корабль и тем самым получить возможность рассказать историю его героизма и долга тем, кто, возможно, не знает о нём и жертве его экипажа. Я всегда восхищаюсь невероятной храбростью тех, кто сражался в этой битве против поистине превосходящих сил противника - и победил".

Новости о затонувших кораблях

Ранее археологи обнаружили у берегов Северной Каролины четыре затонувших корабля XVIII века, включая, возможно, останки "Ла Фортуны", испанского капера с Кубы, взорвавшегося во время нападения в 1748 году. Обломки были найдены недалеко от города Брансуик, крупного колониального порта на южном побережье Северной Каролины.

Вас также могут заинтересовать новости: