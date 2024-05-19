Анатомия человека заметно отличается от строения тела всех прочих животных на Земле.

Охота оказала колоссальное влияние на анатомию и физиологию человека. Чтобы эффективнее охотится, люди научились разговаривать. Вероятно, именно специфические методы охоты, которые практиковались нашими древними предками, также определили и строение нашего тела.

Десятилетиями среди ученых шли дискуссии о том, могла ли наша анатомия быть результатом так называемой беговой охоты – когда добычу непрерывно гонят до полного изнеможения, пока она сама не упадет без сил. С одной стороны люди уникальны среди других животных тем, что их мышцы состоят из преимущественно устойчивых к усталости волокон. Кроме того, люди имеют мощнейшую систему борьбы с перегревом – рассеивание метаболического тепла через потоотделение.

Научно доказано, что человек способен загнать антилопу или даже гепарда - самых быстрых животных на короткой дистанции. Мировой рекорд человеческого бега, зафиксированый в ХХ веке - более 300 км за сутки.

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Однако у гипотезы всегда было много скептиков. Во-первых, сам по себе бег очень энергозатратен, что делает его сомнительным инструментом для добычи еды. Во-вторых, убедительные примеры "беговой охоты" в наше время исключительно редки. Многие скептики склонялись к тому, что для охоты наши предки все же применяли пешую охоту – тот же принцип, что и в случае с беговой охотой, но погоня ведется обычным шагом, а не бегом.

Новая научная работа, опубликованная в журнале Nature Human Behaviour, опровергает сомнения скептиков. Международная группа исследователей утверждает, что животные рода Homo (в том числе и Homo sapiens) отличаются от австралопитеков и других дочеловеческих приматов заметной адаптацией скелета и мягких тканей к специфической активности – бегу.

Авторы работы провели расчеты энергозатрат для разных типов охоты и выяснили, что добыча еды "пешком" требует слишком много времени и как следствие требует больших затрат энергии, чем беговая охота. В итоге отдача энергии (килокалории в мясе добычи) на единицу потраченного времени при беге увеличивается сразу в пять раз. Это при том, что переход с шага на бег у человека повышает расход энергии не очень значительно – с 58,5 килокалорий на километр до 69 килокалорий.

Данные подсчеты справедливы для спортсмена или "нецивилизованного" человека, привыкшего к постоянному движению.

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Как писал УНИАН, на протяжении долгого времени считалось, что мозг использует сон, чтобы избавиться от вредных молекул, однако новые исследования, которые проводились на мышах, свидетельствуют об обратном.

Также мы рассказывали, что в Австралии реконструировали голову древнеегипетской мумии, хранившейся в обычной школе. Судебно-медицинская реконструкция лица основана на точной 3D-модели черепа, созданной с помощью медицинских сканирований.

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