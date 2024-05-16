Ранее считалось, что сон нужен для того, чтобы избавиться от токсинов.

На протяжении долгого времени считалось, что мозг использует сон, чтобы избавиться от вредных молекул, однако предыдущие исследования, которые проводились на мышах, свидетельствуют об обратном. Об этом заявили ученые из Британского научно-исследовательского института деменции при Имперском колледже Лондона (UKDRI), пишет The Independent.

По словам ученых, активность может быть лучше сна, когда речь идет о помощи мозгу при выведении токсинов. Исследователи заявили, что их выводы, которые обнародованы в журнале Nature Neuroscience, должны быть доказаны на людях.

"В (научной) сфере так много внимания уделяется идее клиренса как одной из ключевых причин, почему мы спим, и мы, конечно, были очень удивлены, когда увидели противоположное в наших результатах", - отметил профессор биофизики и анестезиологии в Имперском колледже Лондона, соруководитель исследования Ник Фрэнкс. Видео дня

До этого считалось, что мозг использует сон для того, чтобы избавиться от вредных веществ, однако ученые выяснили, что способность мозга избавляться от токсинов снижалась как во время сна, так и под наркозом. Поэтому спящие мыши на 30% менее эффективно выводили краситель из своего мозга по сравнению с грызунами, которые не спали. В свою очередь у мышей, которые были под наркозом, скорость очистки была снижена на 50%.

По мнению исследователей, размер молекул может влиять на то, как быстро те или иные токсины движутся через мозг, а некоторые соединения очищаются через разные системы.

"Пока что мы не знаем, что именно в этих состояниях замедляет выведение молекул из мозга. Следующим шагом нашего исследования будет попытка понять, почему это происходит", - добавил профессор Фрэнкс.

Теперь ученые хотят определить, можно ли подтвердить полученные результаты на людях.

"Существует много теорий относительно того, почему мы спим, и хотя мы показали, что выведение токсинов может не быть ключевой причиной, нельзя отрицать, что сон является важным. Нарушение сна является распространенным симптомом среди людей, живущих с деменцией, однако мы до сих пор не знаем, является ли это следствием или движущим фактором прогрессирования болезни", - подчеркнул соруководитель исследования, профессор Билл Висден, временный директор центра UKDRI.

По его словам, вполне возможно, что полноценный сон помогает снизить риск развития деменции по другим причинам, чем выведение токсинов.

"С другой стороны, наше исследование показало, что очищение мозга является очень эффективным во время бодрствования. В целом, бодрствование, активность и физические упражнения могут более эффективно очищать мозг от токсинов, - объяснил Висден.

Другие материалы на тему сна

Ранее эксперты рассказали, как заснуть во время жары. По словам доктора Гая Медоуза, температура является очень важным аспектом для засыпания.

"Температура нашего тела играет важную роль в регуляции сна. В начале ночи снижение температуры на 1 градус необходимо, чтобы помочь вам заснуть. Именно это снижение в сочетании с наступлением темноты информирует внутренние часы организма о том, что ночь началась. Это запускает высвобождение гормона сна мелатонина, который помогает заснуть", - объяснил он.

В свою очередь новое исследование ученых рассказало о том, что есть 4 типа сна. Они базируются на анализе данных, полученных от 3 683 американцев среднего возраста.

"Я думаю, что четыре категории, которые они (ученые - УНИАН) выделили, являются хорошим способом подытожить широкий спектр того, что мы тоже можем наблюдать в рамках клинических расстройств сна ... Типов пациентов, которые обращаются в нашу клинику", - отметил медицинский директор Центра расстройств сна при Чикагском университете Кеннет Ли.

Вас также могут заинтересовать новости: