До появления полноценной речи предки людей пользовались лишь эмоциональными выкриками, которые не имели смысла вне контекста конкретной ситуации.

Новое исследование установило вероятное время в доисторическом периоде, когда предки людей впервые начали говорить. Это произошло примерно 1,6 миллиона лет назад - где-то в восточной или южной Африке, пишет The Independent.

Указанные выводы основаны на анализе, проведенном британским археологом из Университета Рединга Стивеном Митеном. Он детально изучил все доступные археологические, палеоанатомические, генетические, неврологические и лингвистические доказательства.

В совокупности все доказательства свидетельствуют о том, что рождение речи произошло как часть эволюции человека и других событий от 2 до 1,5 миллионов лет назад. Примечательно, что именно в этот период размер человеческого мозга увеличивался особенно быстро - происходила реорганизация его внутренней структуры, включая появление области лобной доли, которая особенно связана с продуцированием речи и пониманием речи.

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Появление примерно 1,8 миллиона лет назад более развитой формы прямохождения вместе с изменениями в форме человеческого черепа почти наверняка положило начало процессу изменения формы и расположения голосового тракта, что сделало возможным речь.

С точки зрения эволюции, речь почти наверняка была частью стратегии компенсации физической слабости человека по сравнению с другими животными. Для того, чтобы охотиться на крупных животных и защищаться от них ранним людям была нужна способность к групповому планированию и координации - развитие языка имело решающее значение для этого. Археология показывает, что именно 1,5 миллиона лет назад масштабы такой охоты значительно возросли.

Кроме того, примерно в 1,6 миллиона лет до нашей эры произошло рождение и культурная передача между поколениями гораздо более сложной технологии каменных орудий. Эта долговременная передача сложных знаний и навыков от поколения к поколению также сильно предполагает существование речи.

Более того, речевая коммуникация, вероятно, была решающей для того, чтобы позволить людям выживать в различных экологических и климатических зонах - вероятно, не случайно, что люди смогли массово ускорить колонизацию мира примерно 1,4 миллиона лет назад, то есть вскоре после предполагаемой даты рождения речи.

Впрочем, 1,6 миллиона лет назад развитие речи только начиналось. По мнению ученых, в течение последующих сотен тысяч лет язык усложнялся очень медленно. Более-менее утончённой и действительно сложной речь стала лишь около 150 000 лет назад - когда люди эволюционировали к современной анатомии тела.

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