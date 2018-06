В сети появились фото макетов реального iPhone 8

В сети появились якобы фото макетов реального iPhone 8 от компании Apple. Фотографии опубликовал в своем Twitter латвийский блогер Бенджамин Гескин, пишет Hyser.

Макеты смартфона якобы полученные достали сразу из завода Foxconn, который и собирает смартфоны.

Прототипы созданы на производственных мощностях Foxconn для отработки производства автоматизированными станками.

На одной из представленных фотографий видно, что у нового iPhone корпус полностью сделан из металла, тогда как на другой фотографии фигурирует стеклянная крышка, как у iPhone 4.

Блогер Гескин также сообщил, что в iPhone 8 будет безрамочный дисплей.

На задней панели смартфона расположена прорезь для обновленной двойной камеры с вертикальной ориентацией модулей. Ходят слухи, что эта трансформация нужна для записи VR-контента.

