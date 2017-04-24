В сети появились фото макетов реального iPhone 8
На фотографиях изображены макеты будущего iPhone 8.
В сети появились якобы фото макетов реального iPhone 8 от компании Apple. Фотографии опубликовал в своем Twitter латвийский блогер Бенджамин Гескин, пишет Hyser.
Макеты смартфона якобы полученные достали сразу из завода Foxconn, который и собирает смартфоны.
Прототипы созданы на производственных мощностях Foxconn для отработки производства автоматизированными станками.
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На одной из представленных фотографий видно, что у нового iPhone корпус полностью сделан из металла, тогда как на другой фотографии фигурирует стеклянная крышка, как у iPhone 4.
Блогер Гескин также сообщил, что в iPhone 8 будет безрамочный дисплей.
На задней панели смартфона расположена прорезь для обновленной двойной камеры с вертикальной ориентацией модулей. Ходят слухи, что эта трансформация нужна для записи VR-контента.
iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) April 23, 2017
Back is 2.5 D Glass.#iPhone8#iPhoneX#iPhoneEditionpic.twitter.com/Z8mH7b7z4r
Как сообщал УНИАН ранее, корпорация Apple может отказаться от сканера отпечатков пальцев Touch ID в новой модели своего смартфона iPhone 8. Об этом рассказал аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз (Andy Hargreaves).
Отмечается, что на такой шаг компания может пойти в связи с проблемой его интеграции. Ведь сначала планировалось разместить сканер отпечатков под поверхностью дисплея таким образом, чтобы он работал в любой части экрана. Однако с таким размещением Touch ID возникли трудности.