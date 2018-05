Стая обезьян приняла подброшенного робота за "своего" и оплакивала его смерть (видео)

Документалисты телеканала BBC One снимают цикл фильмов Spy in the Wild, в которых подбрасывают аниматронного робота, оснащенного камерами, к разным животным. Таким образом они получают уникальную картину жизни внутри животных стай. С обезьянами-лангурами такой эксперимент привел к удивительным и трогательным последствиям. Об этом пишет «Популярная механика».

Читайте такжеВ Японии макак спарился с самкой пятнистого оленя

Робот был сделан в форме детеныша обезьяны, выглядит он жутковато со своими глазами-камерами, но обезьяны-лангуры довольно быстро приняли его за своего.

Сначала животные заинтересовались роботом, сделанным в виде почти неподвижной "обезьяны". Робот остаточно быстро был «принят» в стаю. За ним даже попытались ухаживать, как за детенышем.

Но во время ссоры робот упал с ветки прямо на землю. И тут лангуры, вероятно, решили, что он умер. Всю стаю охватило настоящее горе, словно с дерева упал один из их собственных детенышей.