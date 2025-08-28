Песков заявил, что "Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров".

В Кремле цинично прокомментировали жестокий массированный удар по Киеву, в результате которого погибли по меньшей мере 15 людей, в том числе маленькие дети.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эту атаку, заявил, что никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось.

Также он сказал, что якобы российские вооруженные силы "успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины".

При этом он цинично добавил, что "Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров".

Отвечая на вопрос о перспективах прекращения огня, он сказал, что все, что может способствовать миру, следует обсуждать "сдержанно".

Ранее Министерство обороны РФ заявило, якобы нанесло поражение по "военным объектам и авиабазам".

"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", - заявли в Миноборони страны-агрессора.

При этом там добавили, что якобы "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Напомним, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Киеве, там множество погибших, среди которых дети.

Удар по Киеву - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. В целом агрессор применил 629 средств воздушного нападения: 598 ударных БПЛА и 31 ракету.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, официально известно о прямом попадании пяти ракет и около 30 дронов.

"Особенность атаки - весь мир должен увидеть - два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это должен знать весь мир...", - подчеркнул Игнат.

