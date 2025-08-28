Она говорит, что получила соответствующие запросы.

Из биографического фильма "Малевич", который выйдет на широкие экраны 11 сентября, не будут вырезать сцены с обвиненным в домашнем насилии актером Константином Темляком.

Об этом в колонке на "Украинской правде" пишет режиссер ленты Дарья Онищенко. По ее словам, команда фильма осуждает любые проявления насилия, не терпит абьюз на съемочной площадке и не работает с актерами, которые "были осуждены за подобные преступления", однако сейчас наблюдает за ходом следствия:

"Константин Темляк играет военного именно в современной части фильма. И кстати, сейчас актер также служит в ВСУ. Эта часть фильма небольшая, но без нее распадается все художественное произведение, посвященное прежде всего Казимиру Малевичу и моей стране во время войны".

Онищенко также пишет, что переработка фильма полностью испортит работу большого количества людей и изменит его главные смыслы. В частности, последнюю версию монтажа делал швейцарский монтажер Вольфганг Вайгель:

"Не будем забывать и о партнерах актера в фильме. Я очень хочу, чтобы все, кто разводит срач в соцсетях, относились с уважением к другим актерам, которые снимались вместе с Темляком. Более того, в фильме вы увидите сцены сексуального характера с участием Константина и даже его "д**пик", вокруг которого сейчас много обсуждений, снят в тепловизоре", - добавила она.

Режиссер отметила, что осуждает действия насильственного характера в отношении бывшей девушки Темляка, но в то же время уважает его решение извиниться публично. По ее мнению, в этой ситуации многие пользователи социальных сетей искали не примирения, а справедливости, наказания или "символической "казни" в публичном пространстве":

"Но я считаю это извинение и признание вины мужественным поступком. Кроме этого, я благодарна Константину за службу в ВСУ и защиту нас с вами. Кто мы такие, чтобы выносить приговор без суда и следствия? Я оставляю сцены с этим актером, потому что это мое авторское кино, и я хочу, чтобы оно осталось честным, целостным, таким, как мы его создавали. История вокруг Темляка теперь тоже будет частью этого фильма, напоминая, что мы все далеко не идеальны, несем на себе много грехов, боремся со злом, которое пришло на нашу землю, но иногда не замечаем зла внутри нас самих".

Скандал вокруг Константина Темляка

Украинский актер оказался в центре скандала после обвинений в домашнем насилии и неприличной переписке с несовершеннолетней девушкой.

Бывшая девушка Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, опубликовала в Instagram пост, в котором обвинила его в психологическом и физическом насилии во время их отношений.

Темляк частично признал свою вину, отметив, что в тот период жизни злоупотреблял алкоголем и наркотиками, что могло повлиять на его поведение. Он выразил готовность понести юридическую и моральную ответственность за свои действия.

Реакция общественности на скандал была неоднозначной. Некоторые публичные лица, в частности телеведущий Алексей Суханов, выразили поддержку актеру, что вызвало критику в сети.

