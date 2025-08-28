Россияне попали в сортировочное депо 'Новой почты': доставка в столицу может задержаться

Также ночью во время вражеской атаки было поражено одно из отделений "Укрпочты".

В ночь на 28 августа Россия в очередной раз совершила военное преступление против гражданских объектов. Под ракетный удар попала логистическая инфраструктура в Киеве и различные бизнесы.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", под ракетную атаку попало сортировочное депо компании, попадание пришлось на автодвор. В результате удара пострадали трое работников, один из них в тяжелом состоянии.

"Посылки не пострадали. Однако доставка может задержаться, поскольку во время воздушной тревоги сортировка не проводилась", - говорится в сообщении.

Также ночью во время вражеской атаки пострадало одно из отделений "Укрпочты".

"Одно из отделений "Укрпочты" было поражено, уже сегодня начнем восстановление", - сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook.

По его словам, в Херсоне из-за ситуации с безопасностью возможны задержки в доставке.

Последствия российского обстрела для бизнеса

Также во время российского удара по Киеву ночью получили повреждения и ряд бизнесов. В результате вражеской атаки было почти полностью разрушено кафе "Honey" на улице Жилянской в Киеве.

"Honey на Жилянской почти полностью разрушено, вернее сказать тотально. Российские ракеты попали рядом, разрушив жилые дома, офисы и наше новое заведение", - сообщил соучредитель сети Стас Завертайло в Facebook.

Этой ночью вражеская атака затронула и книжный магазин-кофейню Readeat. В заведении разбиты двери, все сотрудники целы.

Кроме того, в результате массированного обстрела российским агрессором здание, где расположен Главный офис "Банка Кредит Днепр" в Киеве, получило повреждения. Пострадали также жилые дома, учебные заведения и офисы компаний вокруг.

Атака на столицу 28 августа - главные новости

В ночь на 28 августа Российская Федерация нанесла удар по Киеву, в результате чего погибло 15 человек, из них 4 ребенка. Также среди пострадавших - 10 детей.

Россияне этой ночью также ударили по парку скоростных поездов "Интерсити+" "Укрзализныци". Была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к многочасовым задержкам поездов.

