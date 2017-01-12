Евродепутаты обсудят правовой статус роботов как "электронных людей"

Депутаты Европарламента планируют рассмотреть полный набор правил взаимодействия людей с искусственным интеллектом и роботами, передает ВВС.

Отмечается, что евродепутаты должны решить предоставлять ли роботам статус «электронного человека».

В отчете, в частности, определяется, что мир стоит на пороге "новой индустриальной революции роботов". Кроме того, документ содержит рекомендации, что все разработчики должны убедиться, что работы имеют выключатель, который позволит в случае необходимости отключать все функции. Также пользователи должны иметь возможность использовать роботов "без риска или страха физического или психологического вреда".

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В случае, если депутаты Европарламента проголосуют в пользу законодательства, документ направят национальным правительствам для дальнейшего обсуждения поправок, прежде чем документ станет законом ЕС.

Издание также отмечает, что доклад поднимает вопросы, связанные с личной жизнью, человеческим достоинством и физической безопасностью людей, если системы выходят из строя или сломаны.

Как сообщал УНИАН, в Китае впервые робот, созданный для обучения детей, "напал" на человека.

Инцидент произошел на выставке China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby был оставлен без присмотра на некоторое время, после чего он неожиданно "врезался" в стеклянную палатку и травмировал посетителя. Пострадавшего с травмами госпитализировали сразу после неконтролируемых действий работа.