Вы стираете рубашки, брюки, куртки — все вещи, в которых контактируете с внешним миром, но, вероятно, крайне редко стираете обувь.

Обувь – один их самых грязных вещей, которую каждый человек ежедневно использует. Это буквально мобильные "чашка Петри" с уймой микробов, которые каждую секунду готовы ворваться в нашу жизнь.

"Вы можете пройти через школьный туалет, вы можете пройти по грязной парковке, или вы можете наступить на кучу собачьих экскрементов или птичьего помета. Если на улице много аллергенов, они могут оседать на внешней поверхности вашей обуви, а на ней и так много другой грязи", - рассказала подолог Энн Шарки изданию Time.

По некоторым исследованиям, на внешней поверхности обуви обитает около 421 000 единиц бактерий, а внутри - почти 3000. Но машинная стирка обуви может избавиться от 90-99% бактерий.

Почему надо чистить обувь

На обуви могут находиться такие патогенные микроорганизмы, как E. coli, сальмонелла, MRSA, Klebsiella pneumoniae и Serratia, которые могут вызывать инфекции дыхательных путей. Этот риск возрастает, если вы ходили по фекалиям, моче или остаткам рвоты людей, домашних животных, грызунов или сельскохозяйственных животных, говорит Карен Дуус, профессор микробиологии и иммунологии Университета Туро в Неваде. Кроме того, грязь может содержать патогенные микроорганизмы, обитающие в почве, как бактериальные и грибковые споры, яйца червей и цисты паразитов.

Вытирать обувь о коврик у входа тоже не помогает, так как у большинства пар обуви подошвы имеют щели, в которых скапливаются микробы и бактерии.

По словам Дуус, некоторые из неприятных "пассажиров" могут выживать только от нескольких часов до нескольких недель, а другие бактериальные и грибковые споры, норовирусы, яйца глистов и цисты паразитов могут сохраняться в течение месяцев или даже лет.

Как часто надо стирать обувь

Точная частота стирки обуви зависит от того, сколько грязи на ней скапливается. Для общего ухода Шарки рекомендует тщательно стирать обувь не реже, чем раз в пару месяцев. Спортивные кроссовки, возможно, придется стирать в стиральной машине каждые пару недель, добавляет она.

Также рекомендуется гораздо чаще использовать салфетки с отбеливателем для резиновых, пластиковых и синтетических поверхностей.

Как стирать обувь в машинке

Некоторые виды обуви, как шлепанцы, сандалии, резиновые сапоги и обувь из брезента, хлопка, нейлона или полиэстера, достаточно прочные, чтобы их можно было стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки, при условии использования холодной воды и мягкого моющего средства.

"В моем мире это как аксиома: если можно что-то положить в стиральную машину, то нужно положить в стиральную машину", — говорит эксперт по чистоте Мелисса Мейкер.

Чтобы убедиться, что вашу обувь можно стирать, проверьте этикетку с инструкциями по уходу или сайт производителя, советует Мейкер: большинство производителей указывают предпочтительный способ чистки.

Если ваша обувь особенно грязная, предварительно обработайте ее средством для мытья посуды, которое можно втереть зубной щеткой, советует она. Затем бросьте их в стиральную машину вместе с полотенцами, которые помогут оттереть подошвы. После завершения цикла дайте обуви высохнуть на воздухе, а не бросайте ее в сушилку.

"Не оставляйте обувь рядом с источниками тепла. Тепло может расплавить клей на обуви или деформировать ее форму", - говорит Мейкер.

Чтобы обувь не теряла форму, ее можно скомканной газетой, добавляет она.

Как почистить обувь в домашних условиях

Некоторые туфли, угги и любые изделия из кожи или замши, могут быть испорчены, если их облить моющим средством и отжимать в течение получаса. Однако есть способы обеспечить их максимальную чистоту. Для начала удалите грязь сухой щеткой с мягкой щетиной, советует Мейкер; держите туфлю вертикально, чтобы все, что не прикреплено, отвалилось.

Затем нанесите на щетку средство для чистки обуви и потрите круговыми движениями. После этого удалите излишки средства чистой влажной салфеткой из микрофибры.

"После этого можно также нанести спрей для обуви. Хотя это необязательный шаг, я всегда сравниваю его с верхним слоем лака для ногтей. Вы этого не увидите, но это дополнительный уровень защиты, который предотвращает появление грязи и пятен", - объяснила Мейкер.

Как стирать шнурки

Вытащите шнурки из обуви и обработайте пятновыводителем или смесью пищевой соды и воды, которую втирайте щеткой. Затем бросьте их в мешок для белья.

"Добавьте мешок к белью с теплой или горячей водой, а после стирки повесьте шнурки где-нибудь, чтобы они высохли на воздухе", — говорит эксперт.

Как убрать неприятный запах с обуви

Если в обуви есть стельки, вытащите их и оставьте на солнце на несколько часов.

"Солнце - чрезвычайно мощное дезодорирующее средство. Ультрафиолетовые лучи устраняют запах практически из всего, поэтому если вы бегун или человек, который сильно потеет, то это то, что вы можете сделать", - говорит Мейкер.

Активированный уголь также полезен. Мейкер любит класть маленькие пакетики в свои туфли; они как "поглотители запахов", говорит она, которые поглощают и нейтрализуют запахи. Некоторые люди привыкли вставлять их в обувь каждый раз, когда снимают ее.

Также можно использовать дезодорирующие средство для обуви. Его легко приготовить самостоятельно. Для этого смешайте ½ стакана кукурузного крахмала с ¼ стакана пищевой соды, ¼ стакана разрыхлителя и, если хотите, добавьте несколько капель любимого эфирного масла, советует Мейкер. Посыпьте немного порошка в обувь, а затем равномерно распределите его. Оставьте порошок на ночь, а через 12 часов вытряхните его перед тем, как надеть обувь. Повторяйте процедуру каждый раз, когда почувствуете, что обувь снова начинает пахнуть.

При этом Шарки рекомендует носить носки, потому что они впитывают пот, что позволяет ногам оставаться сухими и предотвращает накопление бактерий и грибков, вызывающих неприятный запах.

Ранее УНИАН писал, можно ли снимать обувь в самолете.

