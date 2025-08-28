В пятницу, 29 августа, в Украине будет сухо, солнечно и жарко.

В ближайшие дни в Украине температура воздуха будет расти, и осень начнется жаркой погодой. Об этом сообщила в своем прогнозе синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу, 29 августа, в Украине будет сухо, солнечно и жарко, поскольку погоду будет предопределять антициклон. Максимальная температура воздуха составит +28...+32 градуса.

"В дальнейшем жара усилится, и уже в течение субботы-воскресенья она достигнет +30...+35 градусов, разве что 31 августа в западных областях температура воздуха снизится до +24...+27 градусов", - рассказала синоптик.

Она отметила, что в Киеве началось "своеобразное бабье лето, разве скорее горячее, чем теплое". По данным Диденко, 28 августа в столице будет без осадков, а температура воздуха достигнет +28 градусов.

"Лето завершается, и осень начнется жаркой погодой. Где-то после 7 сентября станет мягче", - добавила Диденко.

Ранее УНИАН сообщал, когда жара в Украине ослабнет. Как прогнозировала Наталка Диденко, жаркая погода продлится около недели, а на юге еще дольше. По ее словам, ослабление жары предполагается ориентировочно с 4 сентября, на юге - с 7-8 сентября. Также она прогнозировала, что в начале осени в Украине будет преимущественно сухо, лишь на западе страны пройдут локальные кратковременные дожди.

Также Укргидрометцентр сообщал, какая погода будет в сентябре 2025-го. Ожидается, что средняя месячная температура предполагается +13°...+18°, в Карпатах +11°...+12°, что близко к норме. Что касается осадков, то за месяц их выпадет 37-76 мм, а в Карпатах 74-106 мм. Это 80-120% от нормы.

