Китай запустил первый собственный спутник мобильной связи (фото)
08:49, 07 августа 2016Наука и IT
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Запуск выполнили с космодрома Сичан.
Китай запустил собственный спутник мобильной связи / news.cn
Первый китайский спутник мобильной связи Tiantong-01 был запущен 6 августа в 00:22 по местному времени. Его вывела на орбиту ракета-носитель Long March-3B. Об этом сообщает «Синьхуа».
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Это первый произведенный в Китае спутник сотовой связи, он станет ключевым элементом информационной инфраструктуры страны.
Китай запустил собственный спутник мобильной связи / news.cn
В будущем Китай планирует запуск других геостационарных спутников, которые дополнят эту систему.
Как сообщалось, в июле в Китае завершили строительство крупнейшего радиотелескопа FAST, который должен помочь в поисках внеземной жизни.
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