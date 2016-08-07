Китай запустил первый собственный спутник мобильной связи (фото)

Первый китайский спутник мобильной связи Tiantong-01 был запущен 6 августа в 00:22 по местному времени. Его вывела на орбиту ракета-носитель Long March-3B. Об этом сообщает «Синьхуа».

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Это первый произведенный в Китае спутник сотовой связи, он станет ключевым элементом информационной инфраструктуры страны.

В будущем Китай планирует запуск других геостационарных спутников, которые дополнят эту систему.

Как сообщалось, в июле в Китае завершили строительство крупнейшего радиотелескопа FAST, который должен помочь в поисках внеземной жизни.