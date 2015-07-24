Китай начал строить крупнейший в мире телескоп FAST

Китайские инженеры приступили к сборке самого большого в мире телескопа FAST, который равняется 30 футбольным полям.

Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой агентство Синьхуа.

"Техники приступили к сборке отражателя телескопа диаметром 500 метров, который состоит из 4450 панелей. Каждая панель представляет собой равносторонний треугольник, каждая из сторон которого равняется 11 метрам", — говорится в сообщении агентства.

Сборка телескопа идет высоко в горах в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

"Там три холма, которые располагаются в 500 метрах друг от друга и создают идеальное место для телескопа", — цитирует агентство главного инженера телескопа Cунь Цайхуна, который объяснил выбор месторасположения устройства. Кроме того, в радиусе пяти километров от телескопа нет ни одного города.

Огромная тарелка подвешена над землей и поддерживается кабелями и тысячами опорных столбов. Для того чтобы увидеть весь телескоп, необходимо подняться на вершину одного из холмов. В настоящие время идет строительство смотровой площадки на вершине холма, которая будет открыта для посетителей.

Периметр телескопа равняется 1,6 километрам, чтобы его обойти потребуется около 40 минут.

Отмечается, что новый телескоп не просто большой по размерам, но и очень чувствительный. Панели тарелки могут перемещаться и принимать сигналы с разных точек.

"Панели могут менять свои позиции через связующие провода. Мы можем контролировать их позицию с точностью до одного миллиметра", — сообщил главный инженер панельной части телескопа Чжэн Юаньпэн.

После того как китайские инженеры полностью соберут телескоп он превзойдет по размерам крупнейший на данный момент телескоп в Пуэрто-Рико, диаметр которого 300 метров. Строительство телескопа будет завершено в следующем году.

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Ожидается, что новый телескоп поможет "значительно" повысить возможности Китая по исследованию открытого космоса.