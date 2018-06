Астрофизики разработали способ борьбы с потенциально опасными астероидами

Астрофизики предложили воздействовать на ПОО лазерным излучением. Это позволило бы разрушить астероид или отклонить траекторию его полета от пересечения с орбитой Земли, передает Lenta.ru. Метод работает в случае своевременного обнаружения ПОО.

Разрушение астероида предлагается проводить при помощи лазерной абляции (вещество удаляется с поверхности при испарении или сублимации за счет ее разогрева). Излучение на астероид предлагается подводить при помощи массивов лазеров.

Массив лазеров к астероиду предлагается доставлять при помощи стандартной ракеты-носителя, работающей на жидком топливе, а транспортировку аппарата к ПОО - при помощи космического аппарата, работающего на ионном двигателе. На направленное разрушение или отклонение траектории астероида типа (99942) Апофис, в диаметре достигающего 325 м, может уйти 1-15 лет. Ученые отмечают, что возможности американских и европейских ракет Atlas V 551, Ariane V и Delta IV Heavy, а также строящихся Falcon Heavy и SLS (Space Launch System), позволяют запустить миссию уже сегодня.

Предлагаемый учеными проект называется DE-STARLITE и является модификацией их программы DE-STAR (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and exploRation), которая ранее была поддержана Институтом передовых исследований NASA.