Комету Чурюмова-Герасименко назвали обиталищем инопланетной жизни

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Именно присутствие живых организмов подо льдом позволяет объяснить характерные особенности кометы Чурюмова-Герасименко — например, богатую органическими соединениями черную кору. Однако ни орбитальный аппарат Rosetta, ни зонд Philae не были оборудованы приборами, позволяющими искать следы жизни. Свою гипотезу ученые представят на конференции Королевского астрономического общества, которая пройдет 6 июля в Лландидно.

Макс Уоллис (Max Wallis) из Кардиффского университета и Чандра Викрамасингх (Chandra Wickramasinghe), директор Бэкингемского центра астробиологии, утверждают, что среда кометы благоприятна для жизни даже больше, чем полярные районы Земли. Только присутствие микроорганизмов объясняет такие аномальные явления на поверхности кометы, как темная кора, лед, кратеры с плоским дном и изобилие гигантских валунов.

Читайте такжеNASA обещает найти внеземную жизнь в ближайшие 10-20 лет

Все эти свойства говорят о том, что на комете существует среда из смеси льда и органики, которую подогревают лучи Солнца, и именно там могут жить микроорганизмы.

Астрономы построили модель процессов, идущих на поверхности кометы. Согласно этой модели, живым существам для колонизации небесного тела требуется жидкая вода, а скрываться они могут в трещинах льда. Эти организмы обязательно должны содержать антифризные соли, позволяющие выживать при температуре минус 40 градусов по Цельсию. Именно до нее часть поверхности кометы сейчас нагревает Солнце.

Кроме того, из многих трещин во льду на поверхность кометы вырывается газопылевые струи. "По моему мнению, виновата в этом деятельность микробов, живущих подо льдом — из-за нее давление газа становится таким сильным, что слои льда не выдерживают и дают трещины", — заявил профессор Викрамасингх.

Наконец, о возможном наличии жизни на комете Чурюмова-Герасименко говорит изобилие органических молекул на ее поверхности, организованных более сложным образом, чем простые углеводороды (вроде метана). Молекулы разглядели на снимках, сделанных инфракрасной камерой аппарата Rosetta.

Миссия Rosetta координируется ЕКА при участии его членов-государств, а также НАСА. Данные, полученные с ее помощью, необходимы для объяснения процессов эволюции Солнечной системы и появления воды на Земле. Миссия включает орбитальный аппарат и спускаемый зонд. Посадку на поверхность кометы 67P (Чурюмова-Герасименко) зонд Philae совершил 12 ноября 2014 года. Это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы.

Читайте такжеNASA готовит астронавтов для высадки на астероид

Пик исследований придется на 13 августа 2015 года, когда комета приблизится к Солнцу на минимальное расстояние, а истечение вещества с ее поверхности будет происходить с максимальной скоростью. 23 июня 2015 года ЕКА анонсировало продление миссии Rosetta до сентября 2016 года. Планируется, что орбитальный корабль спустится на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко.