США легализовали добычу полезных ископаемых на астероидах

Помимо этого, документ регламентирует продление сроков использования МКС со стороны США до 2024 года, передает Lenta.ru. Вскоре документ должен подписать президент Барак Обама, после чего тот приобретет статус закона.

Читайте такжеНа выходных мимо Земли на близком расстоянии пролетит астероид

Американские сенаторы уверены, что принятие законопроекта поспособствует развитию экономики США и инновационной составляющей американских компаний, став «ключевой вехой» в освоении космоса.

Лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти отметил, что закон даст американцам, которые готовы вкладывать средства в добычу полезных ископаемых на астероидах, юридическую определенность и возможность реализовывать подобные начинания.

Председатель комитета нижней палаты по науке Ламар Смит выразил уверенность в том, что принятие закона поспособствует развитию частных космических компаний, а полностью оценить его значимость можно будет по прошествии десятков лет.

Принятие законопроекта лоббировала созданная в США компания Planetary Resources. Ее основатели планируют использовать беспилотные космические корабли для добычи химических компонентов топлива, драгоценных металлов, включая золото и платину, а также воду. К 2020 году они рассчитывают создать в космосе «хранилище топлива».

В компании уверены, что в космосе в практически неисчислимых количествах находятся редкие на Земле металлы и минералы, а из примерно 9 тыс. известных околоземных астероидов 1,5 тыс. по энергозатратам достигнуть так же легко, как добраться до Луны.