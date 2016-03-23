Первую украинскую ядерную установку мирового значения хотят запустить уже в этом году (фоторепортаж)

Опытная установка “Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке” на базе Харьковского физико-технического института должна быть запущена в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал президент Украины Петр Порошенко.

“Мы договорились, что запуск будет уже в этом году. Предварительно в октябре”, - сказал президент.

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Он отметил, что инвестиции США в этот проект составили 85 млн долларов. Использованные в нем новейшие технологии физически исключают аварийные ситуации. Установка будет использоваться для получения медицинских изотопов и для материаловедческих исследований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко посетил ХФТИ, где ознакомился с работой ядерной установки в режиме комплексного испытания и проектом по созданию ядерной подкритической установки «Источник нейтронов».

Президент и посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт приняли участие в контрольном пуске установки «Источник нейтронов».

Глава государства назвал этот проект удачным примером сотрудничества в сфере ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия. Проект разработан при поддержке США в рамках программ о нераспространении ядерного оружия.

Порошенко подчеркнул, что Украина сделала огромный вклад в программу нераспространения ядерного оружия. Это не только добровольный отказ от третьего в мире ядерного арсенала, но и передача высокообогащенного урана, и сотрудничество с международными организациями для значительного повышения технологической безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина делает шаг вперед в использовании новейших технологий в этой отрасли. Установка «Источник нейтронов» позволит Украине проводить современные исследования в различных отраслях науки и техники, разрабатывать практически весь спектр радиоизотопов для нужд медицины и промышленности, а также решать проблемы ядерной энергетики, продлевать сроки эксплуатации атомных электростанций.

«Это первая ядерная установка мирового значения, разработанная украинскими специалистами за годы независимости», - подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил, что «это инвестиции в будущее». Новейшие технологии, которые применены в этом проекте, делают физически невозможной любую аварийную ситуацию. Президент подчеркнул необходимость повышения мер безопасности в атомной энергетике, совершенствования технологий хранения ядерных отходов, изучения возможности применения изотопов в медицине, чтобы наладить их производство в Украине и не покупать эти технологии за рубежом.

Президент сообщил, что даст соответствующее поручение правительству по обеспечению полной переориентации отрасли на использование соответствующих средств украинского производства.

Глава государства выразил уверенность, что усиление рыночной, маркетинговой составляющей в работе институтов, которые занимаются фундаментальными научными исследованиями, - это будущее украинской науки. Президент подчеркнул важность привлечения опыта американских и европейских ученых и институтов в этой области.

«Без преувеличения можно утверждать, что Харьковский физико-технический институт является флагманом физической науки в Украине», - сказал президент, поздравляя ученых с запуском ядерной подкритической установки «Источник нейтронов».

Работа украинских специалистов по созданию установки «Источник нейтронов» проводится совместно с коллегами из Аргоннской национальной лаборатории США, Германии, Китая, Великобритании, Швейцарии, Франции.

В свою очередь Пайетт поблагодарил Порошенко за поддержку проекта создания «Источника нейронов», сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине.

В посольстве уточнили, что США выделили на этот проект 73 млн долларов.

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«В преддверии предстоящего Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия, сегодняшняя церемония - еще одна важная веха в нашем сотрудничестве в области ядерной безопасности и нераспространения оружия массового поражения. Соединенные Штаты высоко ценят ведущую роль, которую играет Украина в этих важнейших отраслях, и мы с нетерпением ждем дальнейшего развития этого успешного партнерства», - подчеркнули в посольстве.

Справка УНИАН. 12 апреля 2011 года в США на то время президент Украины Виктор Янукович во время встречи с президентом США Бараком Обамой заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, который хранился в ННЦ «ХФТИ». В обмен на отказ от урана в Харькове планировали построить ядерную установку «Источник нейтронов».