В Харькове строят ядерную установку

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя ОГА Валентина Дулуба.

Он отметил, что на прошедшей неделе Кабинет министров Украины утвердил проект строительства установки. В это время также продолжаются закупка и завоз в Украину необходимого оборудования.

«На сегодняшний день Кабинетом Министров Украины утверждено технико-экономическое обоснование этого проекта. На прошлой неделе на его заседании утвержден проект строительства ядерной установки в ННЦ «Харьковский физико-технический институт». Параллельно работе по составлению всех необходимых документов ведется закупка оборудования, которое доставляется в Украину из Китая, Германии, Франции, США, ведется совместная работа с американскими специалистами», - сказал Дулуб.

Он отметил, что общестроительные работы на основании утвержденных ранее проектов выполняет харьковское предприятие «Стальконструкция».

Дулуб подчеркнул, что объект проинспектировали представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, которые проверили все необходимые документы. Сейчас создается специальная межведомственная рабочая группа во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко, который будет персонально контролировать строительство и монтаж оборудования.

«Хочу добавить, что работа эта очень серьезная. В настоящее время самое важное - подобрать людей, которых научат те иностранные специалисты, которые будут монтировать оборудование, с тем, чтобы наши люди всему научились и могли правильно эксплуатировать в дальнейшем эту установку», - заметил Дулуб.

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Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2011 года в США Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с президентом США Бараком Обамой заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, который хранился в ННЦ «ХФТИ». В совместном заявлении глав государств, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Обама положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь по этому вопросу со стороны США. В рамках этих договоренностей в Харькове планируется построить ядерную установку.

Справка УНИАН. Ядерная установка «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, который управляется электронным ускорителем» («Источник нейтронов»), разработана и строится совместно с Аргонской национальной лабораторией США. Ее предполагается построить на промплощадке ННЦ «ХФТИ». Мощность установки составит 250 КВт.

Кроме исследований свойств подкритических сборок, «Источник нейтронов» дает возможность производства всех медицинских изотопов, облучения биологических объектов (в том числе нейтронная терапия), радиационного материаловедения, сертификации материалов (в том числе пищевых продуктов), исследования наноматериалов и нанотехнологий. Предложения об использовании подкритических сборок в ядерной энергетике появились в середине 50-х годов прошлого века с целью повышения безопасности ядерной энергетики. Однако применение таких систем длительное время сдерживалось отсутствием мощных источников нейтронов.