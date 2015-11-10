"Поколение iPhone": ученые рассказали, как люди попадают в зависимость от смартфона

Из них 53 раза - чтобы открыть одно из многочисленных приложений.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего исследования Боннского университета, передает DW.

Ученые проанализировали данные 60 тысяч человек. С помощью специального приложения они регистрировали, как долго и часто участники эксперимента пользовались смартфоном, а также то, что именно они делали: звонили, общались в чате, искали информацию в интернет или играли. Кроме того, дважды в день испытуемых просили оценить собственное самочувствие.

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Вполне предсказуемо основной функцией смартфона остается коммуникация: больше половины времени тратится на общение с помощью таких приложений, как WhatsApp(15 процентов) или Facebook (9 процентов). 13 процентов пользователей играют в игры, причем некоторые из них посвящают этому занятию несколько часов в день. А вот непосредственно на звонки, судя по результатам исследования, среднестатистический пользователь тратит в день всего 8 минут и пишет 2,8 сообщение.

"За последние шесть лет смартфоны кардинально изменили нашу жизнь, - убежден руководитель научного исследования Александр Марковец. - Использование мобильных телефонов в целом негативно сказалось на наших умственных способностях, подрывает здоровье, вызывает ощущение подавленности и бездействия".

Впрочем, отмечает он, с помощью мобильника можно в любое время переживать "моменты счастья": поставленные нам в соцсетях лайки и полученные сообщения дают уверенность в наличии социальных контактов, позволяют быть в курсе событий, помогают чувствовать себя более надежно и уверенно.

Обратная сторона медали - это то, что со временем таких моментов становится все меньше, вызванное непрерывной интерактивностью раздражение растет и в конце концов мы начинаем чувствовать себя по-настоящему несчастными. Так "поколение iPhone" попадает в зависимость от смартфона, заключает профессор Марковец.

Избыток виртуальной коммуникации отрывает от реального общения и нередко способствует развитию депрессии и даже синдрома эмоционального выгорания, подчеркивает Александр Марковец, призывая к воздержанию.