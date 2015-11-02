Apple намерена выпустить приложение для поиска человека внутри здания

Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на закрытую страницу в App Store, доступную по конкретной ссылке, передает Lenta.ru.

В настоящий момент ссылка перенаправляет на главную страницу онлайн-магазина.

Приложение получило название Indoor Survey и, как указывается в описании сервиса, оно доступно для пользователей iPhone, iPad и iPod touch devices на iOS 9. Определение местоположения осуществляется за счет сигналов радиочастот и сенсоров iPhone.

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Как отмечает портал, технология, скорее всего, основана на разработках стартапа WiFiSLAM, который Apple приобрела за 20 миллионов долларов в 2013 году. Также СМИ заметили несколько патентов, зарегистрированных купертинской корпорацией и связанных с геолокацией и отслеживанием местоположения внутри помещений.

Данная технология может стать частью сервиса Apple по поиску друзей рядом Find My Friends. Также с помощью данной услуги корпорация может расширить свой бизнес, например, путем встраивания различных функций магазинов в свой сервис.