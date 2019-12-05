Instagram не будет разрешаь регистрироваться пользователям младше 13 лет

Указание даты рождения позволит предлагать пользователям более персонализированный контент.

Соцсеть Instagram объявила об обновлении правил регистрации. Отныне она будет спрашивать дату рождения и не позволять создавать аккаунты пользователям, которым не исполнилось 13 лет.

Читайте такжеInstagram начал скрывать количество лайков пользователей по всему миру

Обязательное указание даты рождения во время регистрации позволит «уберечь молодежь и в целом создать условия для среды, более соответствующего возраста людей», объясняют в компании. При этом дата рождения не будет показываться другим пользователям Instagram, сообщает прессслужба Instagram.

Соцсеть также добавляет, что указание даты рождения позволит предлагать пользователям более персонализированный контент, в том числе образовательного характера.

Кроме того, Instagram анонсировал запуск функции контроля над личными сообщениями: можно указывать пользователей и группы, от которых они будут блокироваться.

Ранее соцсеть Instagram расширила на весь мир тестирование функции, которая скрывает счетчик лайков под постами других пользователей.