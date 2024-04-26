Российские войска пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности.

Российские оккупанты представляют реальную угрозу захвата Часов Яра, хотя это, возможно, и не будет быстро.

Как отмечают аналитики ISW, захват Часового Яра позволит захватчикам начать наступление против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс ВСУ в Донецкой области. По словам экспертов, это также открывает российским войскам ближайшие перспективы для оперативно значимого продвижения вперед.

Кроме того, тактические преимущества могут им предоставить и наступательные операции к западу от Авдеевки. Российские войска в районе этого города остаются примерно в 30 километрах от их оперативной цели в Покровске и примерно в 17 километрах от относительно крупных сел к востоку от него.

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Однако аналитики успокаиваются, что даже если РФ заставит Силы обороны отступить на позиции дальше на запад, нынешние российские успехи к северо-западу от Авдеевки вряд ли станут оперативно значимыми в ближайшей перспективе.

Однако на Часов Яр давление больше. Оккупанты, которые сейчас находятся на восточных окраинах города, активизировали усилия по захвату с марта 2024 года.

Российские войска пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности, которая значительно улучшит обороноспособность ВСУ в ближайшие недели. Российское военное командование может активизировать наступательные операции к северо-западу от Авдеевки, поскольку эта территория предоставляет больше возможностей для быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначимость этих успехов.

Война в Украине - бои за Часов Яр

Как писал NYT, российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг готов бросать в бой бесчисленное количество бойцов, однако тот факт, что в Украину поступают дополнительные поставки помощи, может позволить украинским командирам погрузиться в резервы и противостоять натиску.

Военный и политолог Кирилл Сазонов отметил, что российские оккупанты уничтожают и выжигают до тла Часов Яр.

"Россияне уже две-три недели очень плотно лезут. Ночью снова враг использовал фосфор. Россияне сносят и выжигают Часов Яр. Наверное, с городом они хотят сделать то, что в свое время сделали с Авдеевкой, Бахмутом, Соледаром, Мариуполем. Хотя некоторые ребята говорят, что чувствуют, что Россия уже работает на уровне максимума своих возможностей. Чувствуется, что у них уже тоже не хватает боеприпасов", - отметил эксперт.

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