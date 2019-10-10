В Instagram появился "ночной режим"
В «Instagram» появился «ночной режим», что позволит пользователям просматривать страницу в сети, не ослепляя глаза.
Эта функция также экономит аккумулятор на устройствах с OLED-экраном, передает Independent.
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Компания ввела «ночной режим» после того, как его уже протестировали Google и Apple.
«Ночной режим» превращает меню телефона, уведомления и другие элементы профиля в черный цвет.
Instagram наиболее медленно внедрял эти изменения, что напрямую угрожало зрению пользователей, которые открывали его после просмотра «затемненных» режимов других программ.
Обновление появится только на устройствах с последней версией ОС iPhone или Android.
Как сообщал УНИАН, один из ведущих разработчиков антивирусного программного обеспечения - словацкая компания ESET - предупредила пользователей смартфонов об опасности беспорядочного предоставления мобильным приложениям доступа к данным устройства и опубликовала советы, как защитить свою персональную информацию.