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Данные почти 50 миллионов пользователей Instagram попали в Сеть

16:12, 21 мая 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов, пишет TechCrunch.

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Из личных данных в открытом доступе оказались телефон, электронная почта, а также стоимость рекламы в профиле.

Ранее Instagram заявил о том, что верифицированные аккаунты знаменитостей могли быть скомпрометированы хакерами, которые обнаружили уязвимость в интерфейсе социальной сети.

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Теги: #мессенджер Instagram#утечка данных