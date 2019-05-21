Данные почти 50 миллионов пользователей Instagram попали в Сеть

В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов.

Данные почти 50 млн пользователей Instagram нашли в открытой базе данных. В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов, пишет TechCrunch. Читайте такжеInstagram может отказаться от показа лайков у других людей Из личных данных в открытом доступе оказались телефон, электронная почта, а также стоимость рекламы в профиле. Ранее Instagram заявил о том, что верифицированные аккаунты знаменитостей могли быть скомпрометированы хакерами, которые обнаружили уязвимость в интерфейсе социальной сети.

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