Данные почти 50 миллионов пользователей Instagram попали в Сеть
16:12, 21 мая 2019Наука и IT
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В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов.
Иллюстрация / REUTERS
Данные почти 50 млн пользователей Instagram нашли в открытой базе данных.
В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов, пишет TechCrunch.
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Из личных данных в открытом доступе оказались телефон, электронная почта, а также стоимость рекламы в профиле.
Ранее Instagram заявил о том, что верифицированные аккаунты знаменитостей могли быть скомпрометированы хакерами, которые обнаружили уязвимость в интерфейсе социальной сети.
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