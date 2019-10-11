NASA запустило в космос новый спутник, чтобы изучить ионосферу Земли

Старт ракеты-носителя состоялся в 05:00 11 октября.

В пятницу, 11 октября, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило ракету-носитель со спутником ICON.

Об этом сообщается на сайте NASA.

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Старт ракеты-носителя Pegasus из модифицированного транспортного самолета L-1011 Stargazer состоялся в 05:00 по Киеву.

«Аппарат достиг орбиты», – сообщили в видеотрансляции на сайте NASA.

Отмечается, что самолет, который выполнял роль платформы для воздушного старта, поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) и достиг высоты примерно 11,9 километра, однако сбросить ракету-носитель со спутником удалось со второй попытки, после повтора маневра через 30 минут.

Как ранее сообщал УНИАН, NASA собирается детально изучить и сфотографировать центр галактики Млечный путь.