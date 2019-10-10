NASA собирается детально изучить и сфотографировать центр галактики Млечный путь

Телескоп для поиска внеземной жизни используют еще и для выяснения ответа на вопрос о составе центра нашей галактики.

NASA надеется раскрыть, что лежит в центре галактики Млечный путь с беспрецедентной точностью. Для этого телескоп James Webb Space Telescope (SWST) сделает серию фото с невиданной до этого времени качеством.

Как пишет Newsweek, Млечный путь – это спиральная галактика. И наша Солнечная система расположена в ней в Рукаве Ориона за примерно 26 тысяч световых лет от центра. А один световой год – это примерно шесть триллионов миль. Сейчас известно, что в центре галактики лежит супермассивная черная дыра, чья масса в 4 миллиона раз превышает массу Солнца.

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Вокруг дыры чрезвычайно быстро вращаются миллионы звезд. Но весь регион покрыт межзвездной пылью. Поэтому ученым не удается разглядеть, что именно там происходит. Хотя наиболее яркие звезды все же удалось обнаружить.

Однако, NASA обещает, что ситуация скоро изменится. Запуск JWST запланирован на 2021 год. Телескоп сможет пробиться сквозь пыль и прислать на Землю снимки центра галактики Млечный путь «с беспрецедентной точностью».

Издание напоминает, что JWST часто называют телескопом NASA для поиска пришельцев. И на его борту действительно будут инструменты, которые смогут зафиксировать биологические следы других цивилизаций на планетах за пределами Солнечной системы. Это позволит ученым сфокусироваться на планетах, которые могут действительно поддерживать жизнь. А может даже и дать ответ на вопрос, одиноко ли человечество во Вселенной.

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Впрочем, JWST будет также использован для наблюдения за центром галактики в инфракрасном свете. То есть телескоп сможет наблюдать такой тип излучение от ядра.

«Мы видим лишь верхушку айсберга с Земли. Webb сможет исследовать менее яркие звезды и сказать нам больше об их общем расположении», - сказал Торстен Бюк из Европейского космического агентства.