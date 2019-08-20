Больше половины российских спутников ГЛОНАСС оказалась просроченными

Из 23 аппаратов, используемых по целевому назначению, 13 относятся к серии «Глонасс-М», выводимой в 2007-2011 годах со сроком службы семь лет.

Более половины космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС оказались просроченными.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство обратило внимание на данные сайта информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым из 23 аппаратов, используемых по целевому назначению, 13 относятся к серии «Глонасс-М», выводимой в 2007-2011 годах со сроком службы семь лет. Еще десять КА запускались в 2012-2019 годы, из них девять спутников имеют срок службы семь лет, а один («Глонасс-К») - десять.

Также имеются четыре аппарата, не используемых по целевому назначению, из которых один временно выведен на техобслуживание, два находятся в орбитальном резерве, и еще один - на этапе летных испытаний.

Агентство отмечает, что в настоящее время обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС происходит только по необходимости, а на хранении у предприятия-изготовителя «Информационные спутниковые системы» (ИСС) находятся четыре готовых спутника «Глонасс-М». Еще несколько КА «Глонасс-К» - на стадии производства.