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Больше половины российских спутников ГЛОНАСС оказалась просроченными

14:11, 20 августа 2019
Наука и IT
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Россияне обновляют ГЛОНАСС только по необходимости / habr.com

Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство обратило внимание на данные сайта информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым из 23 аппаратов, используемых по целевому назначению, 13 относятся к серии «Глонасс-М», выводимой в 2007-2011 годах со сроком службы семь лет. Еще десять КА запускались в 2012-2019 годы, из них девять спутников имеют срок службы семь лет, а один («Глонасс-К») - десять.

Также имеются четыре аппарата, не используемых по целевому назначению, из которых один временно выведен на техобслуживание, два находятся в орбитальном резерве, и еще один - на этапе летных испытаний.

Агентство отмечает, что в настоящее время обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС происходит только по необходимости, а на хранении у предприятия-изготовителя «Информационные спутниковые системы» (ИСС) находятся четыре готовых спутника «Глонасс-М». Еще несколько КА «Глонасс-К» - на стадии производства.

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Теги: #Россия#спутники