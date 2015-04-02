Google практически стер границу между "я знаю" и "я считаю, что я знаю" - исследователи

Многие поисковые системы, такие как Google или Yahoo! заставляют людей думать, что они умнее, чем являются на самом деле. Психологи из Йельского университета (США) обнаружили, что это происходит потому, что люди просто поверхностно знакомятся с информацией, пишет The Telegraph.

Поиск в Интернете дает неточную информацию, но человек начинает считать, что обладает уже более чем достаточными знаниями, предупреждают ученые.

Был проведен ряд экспериментов, которые показали, что пользователи Интернета считали себя более разобравшимися в поставленной задаче, чем те, кто почерпнул информацию из других источников, например, из книги или непосредственно от эксперта.

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Профессор психологии Франк Кейл (Frank Keil), из Йельского университета, говорит, что исследования показали: эффект "режима поиска" в Интернете был настолько сильным, что человек продолжал верить в собственную осведомленность, даже если оказывалось, что полученные им знания неверны.

"С Интернетом, границы между тем, что вы знаете и что вы думаете, что знаете, становятся размытыми", - заявляет ведущий исследователь университета Мэтью Фишер (Matthew Fisher).

Исследователи также считают, что преувеличение личных знаний может также быть опасным в политической сфере и других областях, связанных высокой важностью принятых решений.

Эксперты отмечают, что растущая популярность смартфонов также может усугубить проблему, потому что таким образом поиск в Сети для человека всегда находится в пределах досягаемости.