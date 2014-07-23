Поисковой системой Google в интернете пользуется 89% украинцев – исследование

Около 89% украинских интернет-пользователей по крайней мере один раз в месяц используют в личных целях поисковую систему от компании Google, сообщается в результатах исследования потребительского поведения, проведенного компанией TNS Infatest по заказу интернет-корпорации.

По данным исследования, 65% интернет-пользователей минимум раз в месяц общаются в сети с помощью программы Skype, а 61% украинцев – просматривают видео в YouTube.

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Вместе с тем, 57% пользователей онлайн-сервисов Google находится в возрастной категории от 16 до 34 лет, 45% имеют детей, а 37% получили высшее образование.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитической компании GFK Ukraine, уровень проникновения интернета (количество пользователей, которые заходили в сеть хотя бы раз в месяц) в Украине в 2013 году по сравнению с годом ранее вырос на 6 процентных пунктов – до 50%.

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Справка УНИАН. Основанная в 1998 г., компания Google является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.

В Украине корпорация представлена компанией «Google Украина».