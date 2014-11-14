В Японии разработали "прозрачный" автомобиль

Японские ученые разработали "прозрачный" автомобиль, чтобы уменьшить количество дорожных происшествий.

С камер, которые установлены снаружи на машине, изображение проецируется на сиденья и внутреннюю обивку машины, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Благодаря этому создается своеобразный эффект прозрачности. Камеры установлены со всех сторон, так называемых "слепых зон" для водителей больше нет.

Проект еще в стадии разработки, но автомобилистам он уже понравился.