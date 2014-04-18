В Японии тестируют электрокар, который не боится наводнений

В Японии разработали автомобиль, который способен пережить наводнение и непродолжительное время передвигаться по воде, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам разработчиков из компании Fomm, Concept One - самый маленький четырехместный электрокар в мире. Его длина - 2,5 метра, весит новинка 460 кг. Создатели подчеркивают, что электрокар не является полноценной амфибией. За счет водометных двигателей машина может удерживаться на плаву и ездить по неглубокому броду, но всего около 24 часов. Без подзарядки электокар способен преодолеть до 100 километров пути.

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"Газомоторным автомобилям, в отличии от электрокаров, для того, чтобы завестить нужен кислород. В первую очередь, мы хотели разработать такую ​​машину, которая бы в полной мере использовала возможности электрического автомобиля", - отмечает президент FOMM Corporation Хидео Цурумаки.

Производство, а затем и продажи разработчики планируют начать в октябре 2015 года в Таиланде, стране, где наводнения случаются часто.