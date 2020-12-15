В СМИ попала переписка Кирилла Шамалова, которая свидетельствует о масштабной коррупции и кумовстве в высших эшелонах российской власти.

Бывший зять Путина Кирилл Шамалов сказочно разбогател после женитьбы на дочери президента РФ Екатерине Тихоновой. В частности – стал совладельцем крупнейшей химической компании РФ "Сибур". Журналисты узнали, как жила "царская" супружеская чета.

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Как говорится в сюжете программы "Гроші", журналисты показали переписку Шамалова, которая свидетельствует о масштабной коррупции и кумовстве в высших эшелонах российской власти.

Сейчас Кирилл Шамалов - самый молодой долларовый миллиардер России. Сделал головокружительную карьеру – уже в 27 лет стал вице-президентом огромной химической компании "Сибур", крупнейшей в России.

Поговаривают – все благодаря отцу – Николаю Шамалову, старому личному другу Путина. За его сына Путин выдал свою дочь, и дал просто невероятное приданое.

Сразу после свадьбы Шамалов из менеджера «Сибура» превратился в совладельца. Документы свидетельствуют – через сеть офшорных компаний Шамалов-младший приобрел почти 4% акций гиганта. И всего за 100 долларов, хотя справедливая цена за эти активы в то время - около 400 млн долларов.

Позже новоиспеченный зять Путина разжился еще одним пакетом акций «Сибура», и в сумме завладел уже более чем двадцатью процентами акций компании.

После падения российской экономики из-за санкций Путин не покинул семейный бизнес в беде. Президент РФ лично распорядился выдать «Сибуру» 1,75 млрд долларов из фонда национального благосостояния. Отмечается, что это – прямой конфликт интересов и нарушение российских законов.

Отмечается, что свадьба Шамалова и Тихоновой сыграли в 2013 году на люксовом горнолыжном курорте «Игора», в полной тайне. Журналисты отмечают, что там собралась вся кремлевская рать. Молодожены без лишней скромности попросили гостей «скинуться» на подарок.

Среди гостей был и Кирилл Дмитриев - руководитель Государственного Российского фонда прямых инвестиций. Этот фонд в 2015 году профинансировал «Сибур» зятя Путина еще на 3 миллиарда и 300 млн долларов. Вдобавок он делился тайными данными по расходованию средств российского бюджета.

Отмечается, что свой медовый месяц Шамалов и Тихонова провели на острове Маврикий. Начали обустраивать семейное гнездышко в элитной Рублевке под Москвой. Супругам обустроили огромный дом с садом и искусственным озером стоимостью около 15-17 млн евро. Только садовый шатер и несколько кресел к нему обошлись супругам в 43 тысячи евро.

Несмотря на показной патриотизм Путина, его дочь приобрела имение и в Европе – на французском берегу Атлантического океана. Он обошелся молодоженам примерно в 4,5 млн евро.

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Автор: УНИАН